台東熱氣球光雕音樂會吸人潮 後續尚有5場次

台東國際熱氣球嘉年華活動，昨晚在鹿野永安村高台大草原舉辦光雕音樂會，由韓籍啦啦隊南珉貞與李晧禎演出，還有無人機表演，現場吸引逾2.5萬人次，後續尚有5場次。

2026台灣國際熱氣球嘉年華系列活動，昨晚在熱氣球場地鹿野鄉永安村高台大草原舉辦第3場光雕音樂會，除受矚目熱氣球加上無人機及煙火展演外，現場由韓籍啦啦隊南珉貞與李晧禎熱力演出及偶像歌手Bii畢書盡壓軸開唱，全場粉絲歡呼尖叫聲不斷。

台東縣政府觀光發展處長卜敏正今天上午告訴中央社記者，經評估換算，昨晚光雕音樂會吸引逾2萬5000人次。

觀光發展處表示，後續熱氣球光雕音樂會還有5個場次，分別是23日清晨4時在太麻里曙光園區；30日晚上7時在鹿野高台，配合無人機及煙火秀；8月6日晚上7時在池上大坡池；8月13日晚上7時在台東市國際地標，配合無人機及煙火秀；8月20日晚上7時在鹿野高台，配合無人機、煙火秀。

觀光發展處表示，國際熱氣球嘉年華將一直持續至8月20日（每週二為公休日），只要天氣允許，每日清晨5時30分至7時，以及下午5時至6時30分皆有造型球展演活動，想要親眼見證全球首顆「吉伊卡哇熱氣球」及世界各地造型球的球迷千萬別錯過。此外，每日清晨5時及下午4時開放「熱氣球繫留體驗」現場購票，線上預約則可提前於易遊網購票 （鹿野高台光雕場不開放下午場線上購票），每日下午場還推出能走進熱氣球內部探索的Walk-in體驗。