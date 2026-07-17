距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

花蓮萬里溪堰塞湖今早監控顯示，蓄水量突破99%，距離警戒水位只剩26公分，評估最快今天下午5時達到警戒高程，之後就有溢流可能。因應溢流後可能的救災需求，縣府已在鳳林鎮開設前進指揮所，備妥重機械、人力、物力，隨時待命。

林業署今天上午8時20分最新監測資料顯示，堰塞湖水位高1085.74公尺、蓄水量為506.98萬立方公尺，占推估最大庫容量510萬立方公尺的99.4%，距壩頂溢流口剩26公分，預估下午5時就會到達警戒水位。此外，上方增加兩個滲流點，滲流量加大。

林業署花蓮分署已在昨天下午3時發布紅色警戒，目前下游警戒區213名保全戶全數撤離，下游橋梁包括台9線萬里溪大橋，及西寶、箭瑛、中興等橋梁，都採日間管制、夜間封閉，因預估溢流時間延到下午5時以後，已提前在今天上午6時就開放通行。

中央災害應變中心指揮官、行政院政委季連成今早再與相關部分、地方政府開會。花蓮縣府代理祕書長饒忠說，已在鳳林國小活動中心開設前進指揮所，重機械、人力、物力都已準備好，待命救災。

季連成表示，萬里溪堰塞湖和馬太鞍溪堰塞湖雖然近近在咫尺，但形成和溢流狀態完全不一樣。萬里溪堰塞湖不確定性非常高，目前可能的溢流有兩個不同時間點，紅色警戒會掛一段時間，需要持續嚴密監控，便民的處所如加油站等要有更大空間與彈性，盡量開放使用。

季連成說，依據林業署報告，堰塞湖一旦溢流有可能會有3個情境，包括蓄滿穩定溢流、壩體局部刷深蓄水量減少，以及大幅潰決或全潰，回到自然河道，會看溢流後是哪一種情境，做最後決策，不管溢流狀況如何，要求監控量能務必再提升。

花蓮萬里溪堰塞湖今早監控資料，蓄水量已達99%，最快下午就可能溢流。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖今早監控資料，蓄水量已達99%，最快下午就可能溢流。圖／林業署花蓮分署提供