花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 預估今下午溢流

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續增加，昨晚距壩頂只剩六十四公分，林業署研判最快今下午溢流，昨下午發布紅色警戒，下游橋梁管制；萬榮鄉公所清查發現仍有民眾在警戒區逗留，已經勸離，萬榮鄉萬榮村、鳳林保全戶停班課今停班停課。

堰塞湖下游警戒區涵蓋萬榮及鳳林兩鄉鎮八村里，二一三名保全戶已經提前預防性撤離，昨下午三時紅色警戒發布後，警戒區全數強制撤離。

鳳林鎮長林建平、萬榮鄉長梁光明在軍警協助下，昨逐戶巡視是否有未離開的保全戶，梁光明等人下午四時在萬榮村八鄰一處農地，發現一對老夫婦。梁光明說，經查這對老夫婦是外地人，在這裡務農，並非保全戶，看到巡查人員上門，一開始還有點不高興。他告訴對方，紅色警戒發布後就必須離開警戒區，否則會開罰，對方才離去。

林保署花蓮分署昨晚監測，堰塞湖蓄水量約五百萬噸，占總庫容量九成八，依氣象署雨量預報及湖區水位綜合研判，今下午五時會到達警戒水位高程，有溢流可能。

花蓮分署預估堰塞湖一旦溢流，一小時內可能破壞壩體，接著最大洪峰約四十五分鐘到達西寶大橋、一小時到達台九線萬里溪橋、一個半小時到達箭瑛大橋。

花蓮縣府表示，紅色警戒發布後西寶大橋封閉；箭瑛大橋及中興大橋日間單線管制通行，上午八時至晚間八時開放，其餘夜間封閉；台九線萬里溪橋由公路局交管，上午八時至晚間十時單線通行，夜間封閉，封閉期間請民眾改道縣道一九三線、台十一線行駛。