颱風延期人氣更旺！ 蘇澳「冷泉音樂會、狂歡潑水節」周末強勢回歸

受巴威颱風影響延期舉辦的宜蘭蘇澳「冷泉音樂會」與「狂歡潑水節」將於7月18日、19日登場，鎮公所今天發布活動內容，冷泉音樂會在蘇西社區活動中心舉行，邀請實力派唱將登台；狂歡潑水節活動期間將進行「封街」，鎮長李明哲帶領25支踩街隊伍與民眾狂歡，展開刺激好玩的清涼水戰。

蘇澳擁有珍貴冷泉資源，上周因巴威颱風攪局，活動雖延後，但民眾詢問電話不斷。鎮公所表示，冷泉觀光系列動由18日周六晚間6時「冷泉音樂會」率先登場，邀請翁立友、楊哲、唐儷、鄔兆邦及翁鈺鈞等唱將輪番登台，帶來膾炙人口經典好歌，現場規劃特色市集及宣導攤位，結合音樂、美食與休閒體驗。

緊接著7月19日周日下午3時「狂歡潑水節」在太平路及中山路一段展開，活動期間實施封街，打造清涼安全的玩水場域。蘇澳鎮長李明邀請大家攜帶水槍、穿著輕便服裝加入潑水行列，在水花飛濺中感受熱情的夏日魅力。

鎮公所表示，為便利民眾參加「狂歡潑水節」，活動當天下午1時至晚間6時30分安排接駁車往返於鎮公所行政大樓前及蘇澳轉運站，建議民眾可將自用車輛停放在公所停車場，再搭乘接駁車前往現場。活動當天冷泉公園大眾池免費開放，更衣室提供民眾換洗，讓參與活動的大小朋友盡情玩水。

鎮長李明哲表示，「狂歡潑水節」已成為蘇澳夏季重要觀光活動之一，邀請大家藉此機會走訪蘇澳品嘗海鮮、體驗清涼的冷泉、探索特色景點，規劃豐富小旅行。

蘇澳冷泉觀光系列活動精彩不斷，8月1日在豆腐岬舉辦「海洋嘉年華」，9月12日在蜡藝蜡筆城堡舉辦「民歌音樂饗宴」。更多資訊請至蘇澳鎮公所網站查詢，或追蹤臉書粉絲專頁「水水蘇澳」掌握最新消息。

受巴威颱風影響延期舉辦的宜蘭蘇澳「冷泉音樂會」與「狂歡潑水節」將於7月18日、19日登場，鎮公所「封街」讓大家潑個快樂，邀請全國各地民眾來到蘇澳參與刺激好玩的清涼水戰。圖／鎮公所提供

受巴威颱風影響延期舉辦的宜蘭蘇澳「冷泉音樂會」與「狂歡潑水節」將於7月18日、19日登場，鎮公所「封街」讓大家潑個快樂，邀請全國各地民眾來到蘇澳參與刺激好玩的清涼水戰。圖／鎮公所提供