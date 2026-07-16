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花蓮萬里溪堰塞湖發紅色警戒 老農夫婦躲屋內遭勸離

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖今天下午發布紅色警戒後，萬榮村警戒範圍內仍有民眾逗留，遭到勸離。圖／民眾提供
花蓮萬里溪堰塞湖今天下午發布紅色警戒後，萬榮村警戒範圍內仍有民眾逗留，遭到勸離。圖／民眾提供

花蓮萬里溪堰塞湖距離溢流水位不到1公尺，今天下午發布紅色警戒，但萬榮鄉警戒範圍內，仍有一對老農夫婦躲在屋內，鄉長梁光明等人巡查發現後，已經勸導離開。

堰塞湖下游警戒區涵蓋萬榮及鳳林兩鄉鎮8村里，213名保全戶已經提前預防性撤離，今天下午3時紅色警戒發布後，警戒區內需淨空，全數強制撤離。

鳳林鎮長林建平、萬榮鄉長梁光明在軍警協助下，逐戶巡視是否有未離開的保全戶，梁光明等人下午4時在萬榮村8鄰一處農地，發現一對老夫婦。

梁光明說，經查這對老夫婦是外地人，在這裡務農，並非保全戶，看到巡查人員上門，一開始還有點不高興。他告訴對方，紅色警戒發布後就必須離開警戒區，否則會開罰，對方才離去。

梁光明表示，萬榮鄉警戒區為明利村、萬榮村，保全戶111人，已經全數撤離，公所都與保全戶保持聯繫，為避免類似事件，已請軍警協助，紅色警戒期間會持續巡查。

花蓮萬里溪堰塞湖今天下午發布紅色警戒後，萬榮村警戒範圍內仍有民眾逗留，遭到勸離。圖／民眾提供
花蓮萬里溪堰塞湖今天下午發布紅色警戒後，萬榮村警戒範圍內仍有民眾逗留，遭到勸離。圖／民眾提供

花蓮 堰塞湖 萬榮

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