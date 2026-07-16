爭議中完成遴聘 李采霞接任東河鄉農會總幹事

台東縣東河鄉農會日前罷免6名理事，雖法院一審判決罷免無效，農會今天召開理事會遴聘總幹事，仍拒絕6名理事入場參與會議，在雙方爭吵中理事會完成聘任李采霞為總幹事。

東河鄉農會今年3月召開會員代表大會臨時會，表決通過罷免余李月、王甫寬、黃新泉、康忠永、李世民及古林美玲等6名理事，法院日前一審認定罷免程序違法，判決罷免決議無效，4名遞補理事與農會間的委任關係亦不存在。農會不服判決，已提起上訴。

東河鄉農會今日上午召開第20屆理事會第7次會議遴選總幹事，6名原遭罷免理事全數到場，主張法院一審判決罷免決議無效，依法應恢復理事職權，有權出席並參與表決。

不過，農會人員在會議室外表示，因農會已提起上訴，一審判決尚未定讞，6人未列入本次理事會出席名單，因此不得進入會場。

王甫寬質疑表示，理事會共9席，他在內等6人被排除後僅剩3席，「理事會至少要5席才達過半數，法院一審已判決罷免決議無效，為何還要阻擋我們？」

雙方在會場外僵持不下，台東縣政府農業處副處長黃奇明到場督導表示，由於一審判決尚未確定，縣政府依「農會理監事候選人實際從事農業資格認定及審查辦法」及相關行政程序辦理。當事人對主管機關作法有疑義，可循正式程序提出書面意見，縣政府將依法回覆。

在雙方爭議下，理事會議完成聘任李采霞為東河鄉農會總幹事。