法院判罷免無效仍遭拒進場 台東東河鄉農會遴聘總幹事爆爭議

台東縣東河鄉農會今天召開理事會辦理總幹事遴聘作業，日前遭罷免、經法院一審判決罷免無效的6名理事一早到場，主張依法已恢復理事身分，要求出席會議並行使表決權，不過農會以判決尚未確定、案件已提起上訴為由，拒絕6人進入會場，雙方一度在會場外僵持，縣府也派員到場了解情況。

這起爭議源自東河鄉農會今年3月召開會員代表大會臨時會，當時通過罷免余李月、王甫寬、黃新泉、康忠永、李世民及古林美玲等6名理事，並由4名遞補理事接任。不過，法院日前一審認定罷免程序有瑕疵，判決罷免決議無效，並認定遞補理事與農會間的委任關係不存在，但農會已不服提起上訴，全案尚未確定。

今天理事會原定辦理總幹事遴聘程序，6名原遭罷免理事認為，一審既已判決罷免決議無效，理事職權應恢復，因此到場要求參與會議。不過，農會表示，由於案件仍在二審審理中，一審判決尚未確定，因此本次理事會仍依現行名冊通知出席人員，未將6人列入出席名單。

原理事王甫寬質疑，理事會共有9席，如將6名理事排除在外，剩餘理事是否符合開會及議決人數規定，程序合法性令人質疑，認為法院既已判決罷免無效，不應再限制他們行使理事職權。

對此，縣府農業處副處長黃奇明表示，縣府是依據現行法令及行政程序處理，由於判決尚未確定，相關程序仍須依法辦理；若相關當事人對主管機關的處理方式有不同意見，可循行政救濟或其他法定程序提出，縣府將依法處理。

由於總幹事遴聘攸關農會後續運作，而理事身分爭議仍待法院二審釐清，東河鄉農會這場人事案，也讓司法判決與農會治理之間的法律適用，再度成為地方關注焦點。