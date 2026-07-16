快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

法院判罷免無效仍遭拒進場 台東東河鄉農會遴聘總幹事爆爭議

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東河鄉農會今天召開理事會，理事資格爭議未解，6名原遭罷免理事在會場外要求參與會議，引發關注。圖／擷取自Google Maps
台東縣東河鄉農會今天召開理事會，理事資格爭議未解，6名原遭罷免理事在會場外要求參與會議，引發關注。圖／擷取自Google Maps

台東縣東河鄉農會今天召開理事會辦理總幹事遴聘作業，日前遭罷免、經法院一審判決罷免無效的6名理事一早到場，主張依法已恢復理事身分，要求出席會議並行使表決權，不過農會以判決尚未確定、案件已提起上訴為由，拒絕6人進入會場，雙方一度在會場外僵持，縣府也派員到場了解情況。

這起爭議源自東河鄉農會今年3月召開會員代表大會臨時會，當時通過罷免余李月、王甫寬、黃新泉、康忠永、李世民及古林美玲等6名理事，並由4名遞補理事接任。不過，法院日前一審認定罷免程序有瑕疵，判決罷免決議無效，並認定遞補理事與農會間的委任關係不存在，但農會已不服提起上訴，全案尚未確定。

今天理事會原定辦理總幹事遴聘程序，6名原遭罷免理事認為，一審既已判決罷免決議無效，理事職權應恢復，因此到場要求參與會議。不過，農會表示，由於案件仍在二審審理中，一審判決尚未確定，因此本次理事會仍依現行名冊通知出席人員，未將6人列入出席名單。

原理事王甫寬質疑，理事會共有9席，如將6名理事排除在外，剩餘理事是否符合開會及議決人數規定，程序合法性令人質疑，認為法院既已判決罷免無效，不應再限制他們行使理事職權。

對此，縣府農業處副處長黃奇明表示，縣府是依據現行法令及行政程序處理，由於判決尚未確定，相關程序仍須依法辦理；若相關當事人對主管機關的處理方式有不同意見，可循行政救濟或其他法定程序提出，縣府將依法處理。

由於總幹事遴聘攸關農會後續運作，而理事身分爭議仍待法院二審釐清，東河鄉農會這場人事案，也讓司法判決與農會治理之間的法律適用，再度成為地方關注焦點。

台東 罷免 農會

延伸閱讀

尹錫悅無償收受民調案 一審遭判刑2年提起上訴

北市前偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員...喊冤「合意性交」 二審仍判7年

郭哲敏涉地下匯兌案二審判9年8月 高檢提上訴

政院拍板調高勞保農保健保行政補助 116年實施

相關新聞

法院判罷免無效仍遭拒進場 台東東河鄉農會遴聘總幹事爆爭議

台東縣東河鄉農會今天召開理事會辦理總幹事遴聘作業，日前遭罷免、經法院一審判決罷免無效的6名理事一早到場，主張依法已恢復理事身分，要求出席會議並行使表決權，不過農會以判決尚未確定、案件已提起上訴為由，拒絕6人進入會場，雙方一度在會場外僵持，縣府也派員到場了解情況。

協和將轉型四接 基隆市府盼台肥基隆舊廠設「AI數據中心」

台肥基隆一廠目前閒置，是北台灣難得一塊14公頃的甲種工業用地，由於就位在協和電廠旁邊，目前規畫轉型四接，地方希望把台肥和協和電廠統合規畫。基隆市政府今表示，盼與台肥共同規畫在舊廠設「AI數據中心」活化土地，帶動未來AI產業發展。台肥表示，目前尚在討論、評估階段。

推童書「遇到問題怎麼辦」 童子瑋：AI時代小朋友要學會發問

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今與幼福文化合作推出互動繪本「遇到問題怎麼辦」，希望透過小朋友熟悉的生活情境與基隆景點，練習觀察、發問與尋找解答。童子瑋說，在AI時代學會發問非常重要，只要大人願意引導，孩子就能用更多元寬廣的視角看世界。

基隆赴台北大安森林公園等5處優質公廁取經 提升友善及環境品質

基隆市副市長方定安率基隆市府各局處與相關機關共35單位約60人，到台北市大安森林公園等5座優質公廁，針對公廁空間規畫、環境營造、友善設施及清潔維護等借鏡，學習「強化清潔維護管理」及「意象精進」兩大計畫，優化公廁服務與環境品質。

別再亂丟垃圾！台東AI科技執法全天監控 車主恐直接挨罰

別再心存僥倖亂丟垃圾！立法院日前三讀修正廢棄物清理法，除提高非法棄置廢棄物刑責外，亂丟一般垃圾最高可處10萬元罰鍰；若從車輛丟棄垃圾，車主又無法證明實際違規者，未來將直接依法對車主開罰。台東縣環保局表示，上半年透過科技執法已查獲13件違規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。