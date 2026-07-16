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協和將轉型四接 基隆市府盼台肥基隆舊廠設「AI數據中心」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
協和將轉型四接，基隆市府盼在台肥基隆一廠建「AI數據中心」。記者游明煌／攝影
協和將轉型四接，基隆市府盼在台肥基隆一廠建「AI數據中心」。記者游明煌／攝影

台肥基隆一廠目前閒置，是北台灣難得一塊14公頃的甲種工業用地，由於就位在協和電廠旁邊，目前規畫轉型四接，地方希望把台肥和協和電廠統合規畫。基隆市政府今表示，盼與台肥共同規畫在舊廠設「AI數據中心」活化土地，帶動未來AI產業發展。台肥表示，目前尚在討論、評估階段。

中山區市議員施偉政說，台肥基隆一廠閒置多年，是北台灣難得占地廣闊的甲種工業用地，應該好好活化利用，尤其協和電廠就在對面，協和正在規畫轉型為四接，未來電力沒有任何問題，而AI產業要靠電力，市府可以與業者合力開發基隆的AI產業。

基隆市政府今天召開市府邀台肥舊廠共推14公頃用地轉型、引進AI資料中心記者會，副市長方定安表示，隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，台灣在整體AI供應鏈中扮演重要地位，市府盤點低度利用與閒置的工業區土地，已與台灣肥料公司協商，將基隆廠轉型為「AI數據中心」，翻轉基隆產業結構。

方定安說，基隆捷運將五堵站開發為智慧科技園區，因應AI浪潮，將進行都市計畫的檢討與轉型，讓產業結構調整與升級發展。台肥基隆舊廠面積14.21公頃，約為東明路六合停車場（舊台肥二廠）3倍大，鄰近協和電廠，未來有穩定且充足電力，建AI數據中心非常適合，目前已有多家產業洽詢可行性。

方定安指出，市府與台肥及台電公司都討論過，市府已向台肥提出規畫構想，盼台肥先提出短、中、長期的發展方案，台肥釋出善意，願意評估盡速提出計畫。

基隆市府都發處長張書維說，此處交通緊鄰基隆港西岸高架橋可銜接國三，交通極為便利，基地本身就是工業區，未來開發時都市計畫不需過大幅度變更，是具AI潛力的重要示範基地。

台肥公司指出，與市府有過討論，但尚在討論階段，會再評估。

協和將轉型四接，基隆市府盼在台肥基隆一廠建「AI數據中心」。記者游明煌／攝影
協和將轉型四接，基隆市府盼在台肥基隆一廠建「AI數據中心」。記者游明煌／攝影

台肥 協和電廠 基隆 AI

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