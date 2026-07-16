推童書「遇到問題怎麼辦」 童子瑋：AI時代小朋友要學會發問

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今與幼福文化合作推出互動繪本「遇到問題怎麼辦」，希望透過小朋友熟悉的生活情境與基隆景點，練習觀察、發問與尋找解答。童子瑋說，在AI時代學會發問非常重要，只要大人願意引導，孩子就能用更多元寬廣的視角看世界。

童子瑋表示，爸爸媽媽每天最常聽到的話，大概就是小朋友各式各樣的「為什麼」。雖然有時候難免會被孩子問倒，但他認為，孩子願意提問，代表他們正在觀察世界、理解環境，也正在建立自己的思考方式。AI時代，大人不只是回答問題，更重要的是陪孩子一起思考問題。

童子瑋指出，「遇到問題怎麼辦」希望透過互動式閱讀，陪小朋友練習發問和尋找解答的能力，閱讀不只是吸收知識，也可以成為孩子學習判斷、選擇與思考後果的過程。

童子瑋說，這本書設計了許多孩子在生活中可能遇到的情境，包括在基隆塔透明電梯裡遇到同學調皮跳來跳去、和家人逛廟口夜市時不小心走失，或是在和平島玩耍時跌倒受傷。

童子瑋表示，如果孩子能在閱讀裡自然認識自己的故鄉，知道基隆有哪些地方、有哪些生活場景，也在故事中建立安全意識與解決問題的能力，會是一件很有意義的事。

童子瑋指出，這本書核心精神就是用「科學」和「想像力」來解決問題，而這樣的精神也很適合運用在城市治理上，例如他提出「生、托、養、學」育兒政策，就是仰賴科學數據分析；思考如何把公托、日照與社區空間更好結合，則需要發揮想像力。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋與幼福文化合作推出互動繪本「遇到問題怎麼辦」。圖／童子瑋辦公室提供