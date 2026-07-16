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基隆赴台北大安森林公園等5處優質公廁取經 提升友善及環境品質

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市副市長方定安率各局處人員到台北市大安森林公園等5座優質公廁取經。圖／基隆市環保局提供
基隆市副市長方定安率各局處人員到台北市大安森林公園等5座優質公廁取經。圖／基隆市環保局提供

基隆市副市長方定安率基隆市府各局處與相關機關共35單位約60人，到台北市大安森林公園等5座優質公廁，針對公廁空間規畫、環境營造、友善設施及清潔維護等借鏡，學習「強化清潔維護管理」及「意象精進」兩大計畫，優化公廁服務與環境品質。

基隆市參訪團昨參訪台北市優質公園，其中，大安森林公園公廁以完善的動線規畫及友善設施設計，落實以使用者需求為核心的服務理念；台北玫瑰園公廁融合景觀美學與空間設計，提升整體使用體驗；青年公園公廁則結合創新建築與公共服務，展現現代化公共設施特色。

方定安表示，透過交流活借鏡台北市在公廁管理、友善設施及環境營造等方面的成功經驗，作為基隆市持續精進公廁管理的重要參考。市府未來將攜手各公廁管理單位提升管理品質，打造整潔、安全、友善且具有基隆特色的公共空間。

環保局長馬仲豪說，環保局推動基隆市公廁強化清潔與內部意象精進計畫。清潔維護以「不髒、不濕、不臭」為原則，落實每日多次巡查及清潔維護，並針對全市15處熱點公廁加強巡檢與管理。

意象精進計畫則選定基隆市10處使用率較高的公廁，導入「海洋城市」及「有愛城市」設計元素，透過外觀改善、視覺設計及環境營造，協助各委管單位打造具辨識度與地方特色的公廁新形象。

基隆市副市長方定安率各局處人員到台北市大安森林公園等5座優質公廁取經。圖／基隆市環保局提供
基隆市副市長方定安率各局處人員到台北市大安森林公園等5座優質公廁取經。圖／基隆市環保局提供

基隆市副市長方定安率各局處人員到台北市大安森林公園等5座優質公廁取經。圖／基隆市環保局提供
基隆市副市長方定安率各局處人員到台北市大安森林公園等5座優質公廁取經。圖／基隆市環保局提供

基隆 大安森林公園 公廁

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