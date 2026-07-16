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別再亂丟垃圾！台東AI科技執法全天監控 車主恐直接挨罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東推動科技執法，今年上半年已查獲13件環保違規案件，提升稽查效率。圖／台東縣政府提供
台東推動科技執法，今年上半年已查獲13件環保違規案件，提升稽查效率。圖／台東縣政府提供

別再心存僥倖亂丟垃圾！立法院日前三讀修正廢棄物清理法，除提高非法棄置廢棄物刑責外，亂丟一般垃圾最高可處10萬元罰鍰；若從車輛丟棄垃圾，車主又無法證明實際違規者，未來將直接依法對車主開罰。台東縣環保局表示，上半年透過科技執法已查獲13件違規。

環保局表示，近年積極推動科技執法，在環境汙染熱點布設AI智慧影像辨識、縮時攝影、CCTV監視系統及無人機巡查等設備，全天候監控違規情形，提升稽查效率與蒐證能力。統計今年1月至6月，已透過科技執法查獲13件環保違規案件，科技設備已成為第一線稽查的重要工具。

此次廢棄物清理法修法，將非法棄置事業廢棄物刑責提高至最高7年有期徒刑，併科最高1500萬元罰金；一般民眾亂丟垃圾的行政罰鍰上限也提高至10萬元，並首度明確納入科技執法規定，車輛違規棄置垃圾時，若車主無法舉證實際違規人，將由車主依法負責。

環保局表示，列管縣內垃圾棄置熱點，架設縮時攝影設備科技執法，去年1月至12月底列管計51處，科技執法後改善解除列管計39處，改善率77％。

環保局提醒，台東擁有珍貴自然景觀，民眾切勿隨意棄置廢棄物或亂丟垃圾，以免觸法受罰。若發現非法棄置廢棄物或環境汙染情形，可透過公害陳情專線、1999縣民服務專線、「公害報報」APP或環境部網路陳情系統通報，與政府共同維護乾淨、安全的生活環境。

台東縣環保局運用AI智慧影像辨識、CCTV及無人機等科技設備，加強查緝亂丟垃圾及非法棄置廢棄物。圖／台東縣政府提供
台東縣環保局運用AI智慧影像辨識、CCTV及無人機等科技設備，加強查緝亂丟垃圾及非法棄置廢棄物。圖／台東縣政府提供

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