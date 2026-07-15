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體育大鎮制霸宜蘭！羅東拚縣運總冠軍、龍舟賽勇奪三連霸 頒贈獎金
宜蘭羅東鎮公所重視全民運動，大力推動體育賽事，選手組隊參加最近的宜蘭縣運動會榮獲總錦標第一名，另外在在宜蘭縣龍舟錦標賽公開男子組及公開女子組賽事中，大顯身手，勇奪雙料冠軍，更蟬連冠軍「三連霸」寶座，表現可圈可點，公所今天頒發187萬餘元獎勵金。
宜蘭縣運動會月前閉幕，羅東鎮蟬聯總錦標第一名，今年有615位選手及教練參加38項競賽，共獲得100面金牌、75面銀牌及54面銅牌，鎮公所大方頒發獎勵金127萬5000元。
此外，羅東鎮龍舟隊選手更是一支強勁隊伍，犧牲假期全心付出，歷經賽事激烈拚搏，充份發揮團隊齊心同力，奪得宜蘭縣龍舟錦標賽公開組雙料三連霸冠軍，鎮長吳秋齡為鼓舞士氣頒發獎勵金60萬元。
接下來，8月底會前往花蓮參加2026CCWC世界龍舟俱樂部錦標賽、10月前往桃園參加全民運動會，將再度為宜蘭爭光。
此外，鎮公所今天邀請鎮內運動舞蹈優異選手賴奕汝、楊淑娟、鄭婕予到場演出，三位也是運動舞蹈競賽「三連霸」的冠軍高手。
吳秋齡感謝選手及教練們為羅東鎮爭取佳績，特別頒發獎勵金獎勵體育優秀人員，希望選手日後參加各項運動賽事均能再創高峰，公所未來將持續整合創造多元化運動環境，推展全民運動及觀光城市發展，讓羅東鎮成為宜居城市。
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