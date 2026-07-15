聽新聞
0:00 / 0:00
基隆爆綁圍標行賄弊案 國民黨議員曾紀嚴涉入恐衝擊仁愛區選情
基隆地檢署今天指揮廉政署、調查局處等單位，搜索基隆市政府、市議會等31個處所，同步約談包括區長、科長及議員曾紀嚴等17名被告、及7名證人到案，查扣電腦主機等大批卷證到基隆地檢署釐清。曾紀嚴為國民黨籍曾任多屆議員，恐衝擊仁愛區選情。
何姓男子經營的公司自2022年起承包公共工程標案時，疑涉綁標、圍標及行賄基市府公務人員，並勾結議員曾紀嚴，利用議員建議款承包涉弊情事。基隆地檢署今天前往31處地點執行搜索，約談曾姓議員、中正區長、科長等被告17人、證人7人到案。市府聲明，配合偵辦，絕不護短。
曾紀嚴曾任多屆議員，為國民黨資深議員，曾任基隆義消總隊長、義警第一中隊分隊長、民防大隊顧問等，在地方相當活躍，為國民黨中生代議員，如今涉案恐衝擊仁愛區議員選情，黨部對此沒有回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。