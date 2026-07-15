基隆爆綁圍標行賄弊案 國民黨議員曾紀嚴涉入恐衝擊仁愛區選情

基隆地檢署今天指揮廉政署、調查局處等單位，搜索基隆市政府、市議會等31個處所，同步約談包括區長、科長及議員曾紀嚴等17名被告、及7名證人到案，查扣電腦主機等大批卷證到基隆地檢署釐清。曾紀嚴為國民黨籍曾任多屆議員，恐衝擊仁愛區選情。

何姓男子經營的公司自2022年起承包公共工程標案時，疑涉綁標、圍標及行賄基市府公務人員，並勾結議員曾紀嚴，利用議員建議款承包涉弊情事。基隆地檢署今天前往31處地點執行搜索，約談曾姓議員、中正區長、科長等被告17人、證人7人到案。市府聲明，配合偵辦，絕不護短。

曾紀嚴曾任多屆議員，為國民黨資深議員，曾任基隆義消總隊長、義警第一中隊分隊長、民防大隊顧問等，在地方相當活躍，為國民黨中生代議員，如今涉案恐衝擊仁愛區議員選情，黨部對此沒有回應。