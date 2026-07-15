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影／基隆義警大隊常年訓練校閱 謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。圖／基隆市政府提供
校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。圖／基隆市政府提供

基隆市義勇警察大隊今天在體育館舉行常年訓練校閱，市長謝國樑在警察局長林信雄及義警大隊長鄭錦洲陪同下出席校閱，謝國樑說，無論是協助大型活動安全維護、交通疏導、社區巡守、防災救災等，都可看到義警熱心服務的身影，也表達衷心感謝與敬佩。

謝國樑致詞表示，面對近年來包含詐騙、毒駕、天然災害應變等多元且複雜的治安挑戰，警民攜手合作以建構完善的安全防護網顯得格外重要，市府支持警政工作，並致力於充實各項裝備與訓練資源，以提供更完善的執勤環境，讓所有警察與義警夥伴都能安心執勤、平安返家。

謝國樑說，義勇警察是警察最堅強、最值得信賴的夥伴，多年來，無論是協助大型活動安全維護、交通疏導、社區巡守、防災救災，或是參與各項重要節慶、民俗活動及突發事件的處理，都能看見義警熱心服務的身影，對於義警夥伴犧牲個人休息時間，秉持服務社會、守護家園的信念，共同打造安全、安心、安居城市的精神，他表達衷心感謝與敬佩。

鄭錦洲表示，此次校閱義通展現平時扎實的教育訓練與演練成果，更是展現團隊紀律，讓義警能在執勤時與警察同仁密切合作，發揮最大的協勤效能。

林信雄期勉義警夥伴不斷精進專業知能並強化團隊合作，共同攜手守護市民安全，與警察一起為治安打拚。

校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。圖／基隆市政府提供
校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。圖／基隆市政府提供

校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。記者游明煌／攝影
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校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。圖／基隆市政府提供
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校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。圖／基隆市政府提供
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校閱義勇警察大隊常年訓練，謝國樑：交通疏導、社區巡守最大後盾。圖／基隆市政府提供
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謝國樑 警察 基隆

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