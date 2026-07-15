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基隆400年「世紀饗宴」連2日 串聯戲劇、歌仔戲、國樂與交響樂等

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今年基隆建城400周年，基隆市政府策劃「鷄籠・基隆世紀饗宴」，9月18、19日登場。記者游明煌／攝影
今年基隆建城400周年，基隆市政府策劃「鷄籠・基隆世紀饗宴」，9月18、19日登場。記者游明煌／攝影

今年基隆建城400周年，基隆市政府策劃「鷄籠・基隆世紀饗宴」，9月18、19日登場，連兩天大型跨界演出串聯現代戲劇歌仔戲、打擊樂、舞蹈、合唱、國樂與交響創作，重新詮釋基隆400年的歷史記憶與文化風景。即日起至8月15日購票享早鳥優惠7折。

副市長邱佩琳今天在記者會表示，今年適逢基隆400年，文化觀光局以大型跨界藝術演出的方式，展現400年來深厚的人文底蘊與海港精神，邀請享譽國際作曲家温隆信擔任藝術總監，結合基隆在地優秀表演團隊，共同打造專屬基隆的音樂故事。

文化觀光局長江亭玫表示，世紀饗宴不僅是一場紀念基隆400的演出，更希望透過藝術創作凝聚城市認同，展現基隆兼容並蓄的文化底蘊與海港精神，以音樂、戲劇與舞蹈描繪城市故事，讓歷史與當代在舞台上交會。

旅美作曲家温隆信擔任藝術總監，委託創作世界首演作品「第十三號交響曲－鷄籠・基隆」，以基隆歌謠、港灣文化與城市記憶為創作素材，全曲共分五個樂章，融合國樂、管樂、爵士、搖滾及舞蹈等多元藝術元素。

系列演出規畫劇場盛宴及交響巔峰兩大主題。9月18日劇場盛宴將由風動歌劇團、慾望劇團及潮響樂集共同演出，融合歌仔戲、現代戲劇與打擊樂藝術，引領觀眾穿越古今。9月19日交響巔峰則集結啄木鳥合唱團、基隆市愛樂合唱團、基隆交響管樂團、楓香舞蹈團，並邀請台北市立國樂團、基隆市教師合唱團友情演出。

世紀饗宴推出多項超值購票優惠，即日起至8月15日購票即享早鳥優惠7折，購買雙場套票亦享7折，基隆市民單場票75折，詳情可上基隆市文觀局網站查詢。

今年基隆建城400周年，基隆市政府策劃「鷄籠・基隆世紀饗宴」，9月18、19日登場。圖／基隆市政府提供
今年基隆建城400周年，基隆市政府策劃「鷄籠・基隆世紀饗宴」，9月18、19日登場。圖／基隆市政府提供

今年基隆建城400周年，基隆市政府策劃「鷄籠・基隆世紀饗宴」，9月18、19日登場。圖／基隆市政府提供
今年基隆建城400周年，基隆市政府策劃「鷄籠・基隆世紀饗宴」，9月18、19日登場。圖／基隆市政府提供

邱佩琳 基隆 觀光 歌仔戲 戲劇

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