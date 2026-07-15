台東卑南溪揚塵防制再升級！里長、居民面對面提建言 打造社區防護網

每逢東北季風或枯水期，台東卑南溪揚塵問題總讓沿岸居民困擾。縣環保局昨邀集卑南溪沿岸里長、居民及相關單位舉辦揚塵防制座談會，並由經濟部水利署第八河川分署到場說明河川治理、防汛整備及揚塵防制作法，也聽取地方對河床裸露、揚塵熱點及預警資訊的建議，希望讓防制作業更貼近地方需求。

環保局指出，卑南溪揚塵主要發生在河床裸露、天氣乾燥及強風吹拂時，不僅影響空氣品質，也造成沿岸居民生活不便。因此近年持續與水利署等單位合作，採取水覆蓋、綠覆蓋、稻草蓆覆蓋、道路洗灑及空氣品質監測等措施，希望從源頭降低揚塵發生機率。

座談會中，除了介紹揚塵形成原因、防制工法及預警資訊發布方式外，也說明電子看板、網站及社群平台等資訊管道，希望里長能協助將揚塵預警第一時間傳遞給居民，降低揚塵對生活及健康的影響。

與會居民則針對河床裸露改善、揚塵熱區及資訊傳遞效率等議題提出意見，建議相關單位持續追蹤改善，讓防制作業更符合地方實際需求。

環保局表示，目前已進入汛期，部分水覆蓋區域可能因豪雨或溪水暴漲受損，後續將配合相關單位辦理修復，並持續推動「提前預警、即時應變、源頭防制、社區共防」，提升卑南溪揚塵防制成效。

此外，民眾可透過卑南溪空氣品質監測網及「環境即時通」APP，即時查詢空氣品質及揚塵預警資訊，提早做好防護。