返台東參與阿美族年祭 蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天到台東都蘭部落參加阿美族年祭，她說自己是阿美族媳婦，全家人每年7月一定回部落參加年祭，不僅學習阿美族傳統文化，也和家人、族人朋友相聚交流，更讓孩子從小認識自己的族群文化，親身體會年祭所承載的文化意義與精神。

昨天一到達，蘇巧慧便前往拉中橋（年齡階層名）聚會場，和階層同伴一起準備晚餐、打理環境、認真練習隔天比賽的舞蹈。她說，對阿美族而言，Kaput（年齡階層）同伴就是另一個家人，大家一起分工、一起學習、一起承擔責任，這份感情就像兄弟姊妹一樣，即使平常各自在不同地方生活，每年回到部落依然十分熟悉。

很感謝族人一直把她當作家人一樣照顧，也因為有這樣的機會，讓她更深入了解族人朋友的生活與需求，所以在她提出的「三大原住民族政見」中，希望以「生活照顧」、「文化傳承」及「制度支持」三大面向來照顧新北市的原住民族。

蘇巧慧以返鄉參與歲時祭儀為例，未來她將擴大「歲時祭儀交通補助」，從補助範圍到補助項目全面升級。她指出，未來除了現行的火車交通補助外，也將新增「包車」補助，讓返鄉參與歲時祭儀更加便利，減輕族人的交通負擔，鼓勵更多人返鄉參與祭儀，讓文化傳承不因距離而中斷。

蘇巧慧說，未來她將推動支持部落恢復傳統社會制度，只要新北市各部落舉辦年齡階層相關活動，都將納入補助項目，協助部落延續珍貴的文化傳統。此外也將推動成立「新北市原住民族青年團」，統籌16族青年，並建立參與公共事務的平台，讓更多原住民族青年投入市政討論及決策，也讓新北市政府在推動原住民族政策時，能真正納入原住民族的觀點與聲音。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天到台東都蘭部落參加阿美族年祭，他說自己是阿美族媳婦，全家人每年7月一定回部落參加年祭，不僅學習阿美族傳統文化，也和家人、族人朋友相聚交流，更讓孩子從小認識自己的族群文化，親身體會年祭所承載的文化意義與精神。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨天到台東都蘭部落參加阿美族年祭，他說自己是阿美族媳婦，全家人每年7月一定回部落參加年祭，不僅學習阿美族傳統文化，也和家人、族人朋友相聚交流，更讓孩子從小認識自己的族群文化，親身體會年祭所承載的文化意義與精神。圖／蘇巧慧競辦提供