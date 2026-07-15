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快滿了 萬里溪堰塞湖 最快明中午溢流

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量昨已蓄滿約百分之九十一以上，林業及自然保育署花蓮分署推估，最快明天中午溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量昨已蓄滿約百分之九十一以上，林業及自然保育署花蓮分署推估，最快明天中午溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量持續攀升，截至昨下午五時蓄滿逾九成，林業及自然保育署花蓮分署表示，依目前入流推估，堰塞湖最快明日中午前後開始溢流，最慢可能延至十八日，已建議中央提前今天成立災害應變中心，研議紅色警戒發布時機。

據監測資料，萬里溪堰塞湖截至昨下午五時，蓄水量達四百六十七點零一萬立方公尺，約占總庫容量五百一十萬立方公尺的百分之九十一點五，湖面高程一○八三點五公尺，不過壩體未發現破壞或異常。

林保署花蓮分署長黃群策表示，堰塞湖區邊坡曾於上月廿八日及本月八日發生崩塌，造成壩體高度增加約一點五公尺，由於新增崩積土方規模有限，是否足以提升蓄水能力有待觀察，加上專家學者目前也無法完全掌握土體穩定程度，因此即使巴威颱風警報已解除，仍不宜貿然解除警戒。

黃群策指出，若每日入流量維持約廿萬立方公尺，堰塞湖最快可能明天接近中午時溢流；若受壩體增高影響，則可能延至十八日。目前最大變數仍是午後對流降雨，一旦出現單次累積雨量卅毫米以上強降雨，溢流時間可能提前。

他表示，原規畫於溢流前十二小時發布紅色警戒，但考量仍有變數，已向中央建議提前開設災害應變中心，以利防災整備與人力部署，待應變中心成立，將透過會議綜合研判發布紅色警戒的適當時機。

鳳林鎮公所及萬榮鄉公所呼籲居民持續配合防災措施，避免進入河川及警戒區域，並留意中央與地方政府發布的最新資訊，如接獲撤離通知，應配合相關疏散。

花蓮 堰塞湖 中央

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