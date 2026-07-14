基隆港歷史建築變身藝術館 「以海為度」展覽見證百年港城永續航行

基隆陽明海洋文化藝術館《以海為度 Nautical Measures》展覽今天開幕，打造城市與海洋永續的推廣平台，透過展品企畫，帶領民眾走進航運世界，認識航海知識、船舶技術及海上工作者的日常。

陽明海運董事長蔡豐明、陽明海運文化基金會董事長邱增玉、國立故宮博物院院長蕭宗煌和基隆市副市長邱佩琳、基隆市議長童子瑋，今天在陽明海洋文化藝術館，共同為「以海為度」展覽剪綵開展， 並見證這座百年歷史建築物，邁向嶄新的階段。

展覽從地圖及歷史年表出發，呈現基隆港自1626年到當代發展的歷程與關鍵時刻，並公開1956年陽明海運前身招商局「海光輪」下水典禮的珍貴歷史影像，透過文件檔案、展件與船模，敘述臺灣海運產業發展的重要軌跡。

展覽也聚焦海運人、引水人、潛水人、物流人、修船人及燈塔守等海洋工作者，帶領觀眾看見職人們背後鮮少人知的故事。

為了讓觀眾近距離探索綠色船舶的創新設計，與船員的海上日常，展場也特別運用AR（擴增實境）科技，探索陽明海運「連明輪」的貨櫃船內部。觀眾不僅能認識船上甲板部與輪機部的專業分工，也能了解貨櫃船如何安全航行、橫越海洋，串聯全球港口與世界貿易。

館方說，本次展場特別運用「陽明貨櫃船退役救生筏」再製為永續家具，並將航行於基隆港灣的各式船舶，等比製作成精巧的模型，生動呈現港口運作樣貌與船舶特色。

蔡豐明表示，陽明海運近年積極布建節能船隊以呼應2050淨零碳排，LNG雙燃料貨櫃船已加入營運，相較傳統燃油可減少約20%溫室氣體排放，陽明海運將透過提升船舶能效、與低碳燃料，持續朝向永續航運的目標邁進。

邱增玉說，陽明海洋文化藝術館為歷史建築，矗立基隆港邊超過一世紀。基金會致力讓這棟具有航運歷史的建築物，成為推廣海洋文化的場域，並藉由「以海為度」展覽，打造民眾認識基隆、串聯港口、成為城市與海洋永續的推廣平台。

邱佩琳指出，對基隆人而言，海從來不是城市的盡頭，而是前行世界的起點。適逢基隆邁向四百年的重要時刻。她感謝陽明海洋文化藝術館長期與市府合作，深化城市博物館的發展。相信「以海為度」不僅僅是一場展覽，更是一封寫給基隆、寫給世界的邀請函，邀請大家重新看見這座城市獨有的海港魅力。

館方說，「以海為度」展覽匯集多間民間企業、文化機構及航運單位參與，共同協力呈現海洋運輸文化，邀請民眾從海洋的視角重新認識港口、海運、城市與世界的連結。

館方攜手中華郵政打造全台首座郵筒互動裝置藝術「波光韻運」，將郵件的投遞轉化為港口吐納意象。當民眾投入信件時，郵筒將同步響起船舶鳴笛聲並產生光影變化，郵筒周圍並以層層的彩色透光片，構築有如柔軟浪花的造型，呼應基隆港海洋情境，讓寄信增添了儀式感，成為來訪基隆港時最具紀念意義的體驗活動。

陽明海洋文化藝術館側邊一樓新開幕的「1915商店」，販售多款特色明信片，新展開幕期間，凡購買文化館門票即可獲贈1張陽明海運文化基金會和基隆郵局，共同推出的限量紀念明信片，贈完為止。

陽明海運文化藝術館參觀資訊：

開館時間：周二至周日上午9時至下午5時（門票最後販售時間下午4時）

休館時間：每周一、除夕及春節初一

定時導覽：09:30、11:00、13:30、15:00

票價：全票150元。優待票100元（基隆市民、學生及20人以上團體）。免票者：65歲以上、6歲（含）以下幼兒、身心障礙及其陪同1人、導遊、領隊及教師（憑證件）。

基隆陽明海洋文化藝術館《以海為度》展覽今天開幕，透過展品企畫，帶領民眾走進航運世界，認識航海知識、船舶技術及海上工作者的日常。圖／陽明海洋文化藝術館提供

基隆陽明海洋文化藝術館《以海為度》展覽今天開幕，透過展品企畫，帶領民眾走進航運世界，認識航海知識、船舶技術及海上工作者的日常。圖／陽明海洋文化藝術館提供

基隆陽明海洋文化藝術館《以海為度》展覽今天開幕，透過展品企畫，帶領民眾走進航運世界，認識航海知識、船舶技術及海上工作者的日常。圖／陽明海洋文化藝術館提供

基隆陽明海洋文化藝術館《以海為度》展覽今天開幕，透過展品企畫，帶領民眾走進航運世界，認識航海知識、船舶技術及海上工作者的日常。圖／陽明海洋文化藝術館提供