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競選小物面紙、菜瓜布拿膩了？網讚「他發蒜頭」 釣出參選人女兒親回應

聯合新聞網／ 綜合報導
政治人物發放競選小物示意照。圖／AI生成
政治人物發放競選小物示意照。圖／AI生成

2026九合一大選將於11月28日投票，不少參選人現在就已展開競選活動，只盼在年底成功當選為民喉舌。一名女網友在Threads分享，她提到面紙等競選小物司空見慣，但第一次看到有人發蒜頭，讓她誇讚太有創意，其他鄉民更紛紛直呼「比起面紙，發這個比較實在吧」、「這人真的知道大家想要什麼」。

近日一名女網友在Threads發文，只見照片是一包網袋裝的2顆蒜頭，上方還印著「冬山鄉民意代表候選人江清祥」，原PO表示曾看過參選人發放面紙當競選小物，但頭一次看到有政治人物發蒜頭，讓她大讚太有創意「很實用」。

貼文曝光後吸引眾多網友回應，「凍蒜的意思嗎」、「比起面紙，發這個比較實在吧」、「這人真的知道大家想要什麼」、「這個好棒！婆婆媽媽絕對會記得」；此外，這篇貼文還釣出江清祥女兒感謝原PO分享，並不忘拜票「這是我爸爸懇請大家支持」。

每逢選舉，各個政治人物無不費盡心力拉票，競選小物更是讓選民留下印象的奇招。本站曾報導，有網友在逛夜市時收到毛巾捲，上面甚至印著「搶救」兩字，讓他不解到底誰會送毛巾捲當競選小物，「瞬間讓我以為是來參加告別式」。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 Threads 蒜頭

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