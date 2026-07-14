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涉偽造罷免書遭判1年6月 藍營宜蘭黨部主委林明昌：絕對上訴到底

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌涉入民進黨立委陳俊宇罷免提議書偽造案宣判，依偽造私文書等罪判處有期徒刑1年6月。聯合報系資料照
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌涉入民進黨立委陳俊宇罷免提議書偽造案宣判，依偽造私文書等罪判處有期徒刑1年6月。聯合報系資料照

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌原定明天卸任，轉任國民黨中央政策會副執行長，但交接前夕發生去年大罷免偽造文書判決結果。宜蘭地方法院今天針對其涉入民進黨立委陳俊宇罷免提議書偽造案宣判，依偽造私文書等罪判處有期徒刑1年6月，且未宣告緩刑，引發地方政壇關注。

宜蘭地院認定，林明昌涉及罷免提議書不實案件，構成偽造私文書等罪責，因此判處有期徒刑1年6月，由於林明昌即將轉任黨中央職務，此案判決也為人事交接引發關注。

面對一審判決結果，林明昌發表3點聲明表示，自己並未犯下任何錯誤，也未從事不法行為，因此無法接受認罪。他強調，從未有違法意圖或行動，對判決深感遺憾與不服，並質疑重要證據未被採納，將提出上訴捍衛清白，盼透過二審還原真相。

林明昌說，在連署期間，他曾多次透過通訊軟體要求同仁「依法辦理」、「絕不能違法」，甚至還多次告訴幹部，「自己寧可不當主委，也不能讓大家做違法的事」。

他表示，第一次送件時他人在國外，得知相關作業後，即要求所有程序必須依法進行，因此後續才會重新進行連署，希望所有程序符合規定；第二次送件時自己仍在國外，未參與實際送件作業，從未要求任何人偽造連署資料或從事任何違法行為，也未曾指示同仁違法辦理罷免連署。

罷免 宜蘭 陳俊宇

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