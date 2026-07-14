遭馬太鞍溪水沖走鄧主任慶幸活著 新城鄉公所關懷

6月上旬馬太鞍溪因豪雨溪水暴漲，鄧姓工地主任連人帶車遭洪流沖走，15個小時後獲救，求生歷程驚險；家住新城鄉的鄧男日前出院返家休養，鄉長何禮臺關懷並協助急難救助事宜。

新城鄉公所今天表示，事件發生後得知鄧男為順安村鄉親，何禮臺第一時間即表達關心，住院期間多次透過電話聯繫慰問，關心傷勢及復原情形，並立即指示社會課協助辦理急難救助相關事宜。鄧男順利出院返家休養後，公所社會課將關懷送到家中，協助減輕醫療及生活負擔。

60歲鄧先生目前獨居生活，平日擔任工地主任維持生計，家庭經濟來源單一，收入僅足以支應日常生活所需，其子因工作長期居住外縣市。此次事故造成全身多處深層撕裂傷，送醫後已接受3次清創手術，後續仍須持續接受醫療照護與復健，短期內無法返回工作崗位，收入因此中斷，加上醫療及生活支出增加，家庭經濟面臨極大壓力。

新城鄉公所今天前往鄧家慰問，由社會課長李麗娟代表鄉長致贈急難救助金，新城鄉民代表會副主席張美華、順安村長黃仲祥等陪同前往關心，表達地方各界的祝福與支持。

談起當時驚心動魄的經歷，鄧先生表示，大水瞬間湧入時，第一個念頭就是立刻跳車逃生，當洪水猛烈撞擊車輛時，因來不及將手收回，不慎遭車門夾傷，但也慶幸自己已及時離開車體。隨後迎來的是滾滾洪流與大量土石，數不清的石頭不斷撞擊全身，只能強忍劇痛，努力讓頭部露出水面呼吸。一路被兩波洪水沖刷約9公里，穿越馬太鞍便橋底下，最後才困於河道中，下半身深陷淤泥。

他努力保持清醒，並持續大聲呼救，最終在約15個小時後獲救。回想整個過程，他坦言雖然後續仍有漫長的治療與復健之路，但能夠活著回來，真的十分幸運。

順安村長黃仲祥表示，看到鄧先生平安出院回到家中休養，大家都非常感動，村裡鄉親都稱他是「求生英雄」，不少鄰居也主動前來探望、關心復原情況，充分展現社區互助互愛的人情味，也期盼鄧先生能早日康復，恢復正常生活。

何禮臺表示，在面對突如其來的災難時，鄧先生展現了驚人的求生意志與生命韌性，令人敬佩，也感謝所有投入搜救工作的警消及相關單位，順利將鄧先生救回。公所秉持「急難即時關懷」的精神，第一時間提供必要協助，除了急難慰問金外，也將持續關心後續生活與復原情形，協助連結相關社會福利資源，陪伴他度過這段艱難時刻。