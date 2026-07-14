七堵車站外牆招牌 「堵」字鬆脫恐墜落傷人 台鐵今雇工固定恢復原貌

台鐵七堵火車站崁掛在外牆的「七堵車站」招牌，「堵」字鬆脫，有砸傷人車疑慮。台鐵今天下午雇工修復，回復原貌，化解危機。

基隆市議員曾怡芳得知七堵火車站西側的外牆，原本整齊排列的「七堵車站」四個字，其中的「堵」招牌脫落，可能會掉落砸中人車，向立委王正旭反應。前立委蔡適應也獲知，並在臉書指已聯繫台鐵防護及改善。

七堵火車站是七堵地區指標建築物，周邊道路車流量大，外牆招牌文字歪斜，並可能釀災引發外界關注。台鐵已在下方路面拉封鎖線，防止民眾靠近發生危險。

這起意外狀況也成為臉書地方社團的話題。基隆市議員楊秀玉留言回應，已經有跟七堵站長聯絡，台鐵指會盡速處理。蔡旺璉的秘書張瀚哲也說，已經通報台鐵及市政府相關單位協助處理。

台鐵表示，日前接獲通報七堵車站外牆招牌鬆脫，立即採訪防範措施，並委請廠商估價。業者今天下午進場，以吊車高空作業，重新固定外牆上的台鐵標誌及七堵車站字樣，化解墜落傷人的危機。

台鐵七堵火車站崁掛在外牆的「七堵車站」招牌，「堵」字疑因颱風吹襲鬆脫。台鐵今天下午雇工進場修復，重新固定招牌。記者邱瑞杰／攝影