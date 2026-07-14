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咳嗽未戴口罩…台東公車司機粗口飆罵長者 客運公司致歉

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東爆發公車司機與高齡乘客口角衝突，相關影片在網路流傳，引發社會關注，客運公司留言公開致歉。聯合報系資料照
台東爆發公車司機與高齡乘客口角衝突，相關影片在網路流傳，引發社會關注，客運公司留言公開致歉。聯合報系資料照

台東市一輛市區公車日前爆發司機與高齡乘客口角衝突，有民眾將現場影片上傳網路，指控司機以三字經等粗口辱罵長者，甚至疑似有動手意圖，引發網友撻伐。對此，東台灣客運今留言致歉，坦承司機在溝通及應對方式上確有不當，並表示已主動向當事乘客當面致歉，取得對方諒解。

爆料民眾在臉書指出，事發於13日搭乘台東市區公車時，目擊一名高齡乘客遭司機情緒失控飆罵，過程中不僅出現三字經等不雅言詞，司機還疑似有動手舉動，讓車上乘客受到驚嚇。爆料者也質疑，當時車內仍有其他乘客未戴口罩，司機卻只要求該名長者配戴，做法令人難以接受。

事件曝光後引發社會關注，東台灣客運總經理施建州留言表示，公司對事件造成當事乘客、車上其他旅客及社會大眾的不安與觀感不佳，表達最誠摯歉意。

他表示，駕駛員維護車內秩序及旅客安全，本是執行職務的重要責任，但在執行勤務時，更應以專業、理性及尊重的態度與乘客溝通。此次事件中，駕駛員在勸導方式及後續應對上確有檢討改進空間，無論事件起因為何，任何不當言語或肢體行為，都不符合公司對服務品質及駕駛行為的要求。

他指出，事件發生後已立即展開調查，初步了解，當時該名乘客在車上持續咳嗽，司機基於防疫及車內環境考量，勸導乘客配戴口罩，雙方因此發生口角，進而衍生後續不當行為。

施建州表示，司機在乘客下車前，因擔心對方身體狀況，曾拿出100元請乘客去看醫生、買藥。公司今天上午也已主動聯繫當事乘客，並由專人當面致歉，獲得對方諒解。未來將持續加強駕駛教育訓練，強化第一線人員情緒管理及溝通技巧，避免類似事件再次發生。

台東 東台灣 公車

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