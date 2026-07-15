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東博參觀人次破16萬 「全台東都展場」縣府料續升溫

中央社／ 台東縣14日電

台東博覽會6月26日試營運，這個月3日正式開展，台東縣政府統計，截至13日吸引逾16萬人次參與，縣府預估後續配合其他活動，將會持續升溫。

縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，2026台東博覽會以SLOW FOR LIFE為主題，不只是集中於單一場館的展覽，而是以「全台東都是展場」為概念，串聯市區展區、衛星展區、響應展區及各項限定活動，讓民眾透過看展、散策、接駁、走讀、市集及夜間展演，重新認識台東人文風景、自然環境與生活方式。

她說，從試營運到正式開展後第2週，展場人潮逐步升溫，也顯示民眾對東博展覽內容與城市活動高度期待。

主辦單位台東縣政府文化處表示，統計6月26日至30日試營運期間，展場參觀人次為1萬5996人次；7月3日正式開展後至13日止，展場參觀人次達14萬8885人次；其中，7月5日單日湧入2萬4870人次、7月4日單日也有2萬2958人次。

各展區中，以G1「共編台東」、A1「活的學校」、A2「這超台東：未來超市」、A7「台東舊站>>>台東線」、A4「微光流金戲院」等展區吸引不少民眾停留參觀；此外，夜間光雕、踩街嘉年華、馬戲特區、市集及各類系列活動，也帶動舊站特區及市區展場從白天到夜晚的人潮流動。

文化處表示，即起至19日東博活動將持續升溫，台東市區將有多項精彩活動接力登場，適合民眾安排白天看展、午後散策、夜間觀影與展演的1日行程。其中，C2「台東聲音藝術節」這週末將推出頒獎典禮及系列走讀活動，以出海水下聆聽、海洋科學與人文的聲景走讀為線索，引導民眾從聽覺重新感受台東的山海地景、人文歷史與城市記憶。

台東 饒慶鈴

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