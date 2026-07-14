280公頃台東森林公園小黑蚊出沒 縣府啟動6波防治

台東森林公園擁有280公頃廣大綠地，森林、濕地、水域與豐富植被交織，是民眾休閒散步、騎自行車的熱門場所。不過，隨著夏季高溫潮濕環境到來，小黑蚊也成為遊客遊憩時的小困擾。縣府為降低小黑蚊滋擾，今天起展開防治作業，預計至9月22日止進行6次噴藥工作。

不少民眾表示，森林公園環境優美，尤其清晨與傍晚是散步、運動的熱門時段，但有時停留在草叢或步道周邊，容易遭小黑蚊叮咬。一名遊客說，小黑蚊體型雖小，被叮後卻又癢又腫，尤其小腿、腳踝等部位最容易成為攻擊目標，來公園活動時會特別穿著長褲，並攜帶防蚊用品。

民眾也認為，森林公園是台東重要的休閒空間，維護環境品質相當重要，支持縣府定期進行防治，希望在兼顧生態環境的同時，也讓遊客能更安心親近自然。

小黑蚊並非真正的蚊子，而是俗稱的「台灣鋏蠓」，體型約1至2毫米，主要在潮濕、陰涼且有腐植質的環境活動，雌蟲會叮咬吸血，被叮後可能造成紅腫與搔癢。森林公園內因擁有大片植被、水域及濕地環境，在特定季節及潮濕天候下，較容易出現小黑蚊活動。

縣府表示，這次防治範圍包括第一、第二停車場、管制站、圓形廣場、林務監工坊、烏頭翁遊憩區及周邊步道、花架隧道、琵琶湖周邊步道及涼亭、樹屋、鷺鷥湖周邊步道等10處區域。

施藥期間相關區域將進行管制，禁止人員及寵物進入，完成噴藥後約4小時，待環境安全確認後才開放民眾進入。縣府也提醒，民眾前往森林公園遊憩時，可穿著長袖衣物、避免長時間停留於草叢區域，並做好防蚊措施。