宜蘭羅東藝穗節開幕！召喚天馬行空大型花車、創意踩街玩翻盛夏

邁入第25年的宜蘭羅東藝穗節13日晚間開幕，羅東鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身為掌握奇幻力量的「召喚師」，召喚象徵夢想、創意與希望的奇幻守護獸，引領民眾進入充滿無限可能的異想世界，為期半個多月的活動期間好戲連場，透過大型花車、創意踩街及精彩展演，打造羅東夏日嘉年華盛會。

羅東藝穗節秉持「自創、自製、自演」精神，成為具有特色的社區藝術節慶。開幕式中，邀請由舞蹈家吳珮攸老師帶領的「靚晴舞創空間」，配合今年藝穗節主題，創作《想像之外》舞蹈，呈現每個天馬行空的念頭都啟始於勇敢跨越，從未知的探索、夢想的交會，到想像無限延伸。

羅東藝穗節活動持續到8月2日，除了開幕演出，幾場重要表演包括7月15 周三晚上6時30分，如果兒童劇團帶來的《噴火龍》，7月18日周六晚上8時，由十鼓擊樂團帶來《擊響藝穗·鼓動再現》。

遊行踩街部分，7月22日周三至7月24日周五，每天晚上7時熱鬧繽紛的羅東藝穗派對夜間遊行，7月25日周六下午4時30分起安排藝穗踩街大遊行，當天晚上7時30分閉幕晚會，由蘭陽舞蹈團演出《龜山靈動》特別場，動態活動結束後，藝穗花車展示至8月2日。

受到巴威颱風影響，原訂7月12日藝穗盃街舞大賽順延至7月24日（星期五）登場。

羅東藝穗節動靜態活動內容豐富，有愛心99射飛鏢、小圓麵包人偶見面打卡、插畫家似顏繪，還有互動裝置、燈光藝術裝置、宮廟擲筊拿好禮、手作體驗、計時拼圖賽等，國內各知名表演團隊、社區創意踩街及特色展演更是精彩，邀請大家一起走進羅東，跟隨召喚師與守護獸的腳步展開一場奇幻冒險。活動資訊查詢可以上羅東藝穗節官網或羅東鎮觀光發展所粉專。

羅東藝穗節13日晚間開幕，為期半個多月的活動好戲連場，有創意踩街、精彩展演，還有藝展身手及DIY體驗等活動。 圖／鎮公所提供

羅東藝穗節13日晚間開幕，為期半個多月的活動好戲連場，有創意踩街、精彩展演，還有藝展身手及DIY體驗等活動。 圖／鎮公所提供

宜蘭羅東藝穗節13日晚間開幕，羅東鎮長吳秋齡穿著華麗服裝化身成「召喚師」，喚醒夢想、創意與希望。 圖／鎮公所提供