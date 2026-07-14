快訊

川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆第2處語療中心 七堵揭牌

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市語言治療中心採一對一個別化療育模式，由專業語言治療師依孩子需求提供評估、療育及親職指導。記者邱瑞杰／攝影
基隆市語言治療中心採一對一個別化療育模式，由專業語言治療師依孩子需求提供評估、療育及親職指導。記者邱瑞杰／攝影

基隆市府設在七堵區衛生所的語言治療中心昨揭牌，提供學齡前語言發展遲緩兒童「先行介入」療育服務。市長謝國樑說，語言遲緩占所有遲緩態樣百分之四十以上，全市預計設三處語言治療中心，希望幫助更多孩子生活邁入正常軌道。

基隆市第一處語言治療中心設在中正區衛生所，去年六月啟用，提供尚未進入醫療體系的幼童免費語言治療服務，讓更多孩子在黃金期獲得即時專業協助。

第二處語言治療中心設在七堵區衛生所，位於安樂區的第三處可望年底揭牌，逐步擴增早療服務量能。

謝國樑表示，兒童發展聯合評估資料顯示，語言發展遲緩約占整體發展遲緩樣態四成以上，過去基隆很多孩子要到雙北接受語言治療，在基隆開設語言治療中心，減少家長及孩子舟車勞頓之苦。

衛生局長張賢政說，語言治療中心服務對象為設籍基隆，經基隆市兒童發展聯合評估中心醫師評估有語言治療需求，且仍等待醫療院所安排治療的學齡前兒童。符合資格者，可檢具診斷證明書或兒童發展聯合評估綜合報告書提申請，經審查通過即可安排療育服務。

基隆市語言治療中心採一對一個別化療育模式，專業語言治療師依孩子需求提供評估、療育及親職指導，協助家長將療育技巧融入日常生活，讓療育不只在治療室，更能延伸到家庭生活。

基隆 謝國樑 語言

延伸閱讀

基隆第2處語言治療中心揭牌…把握療育黃金期 醫療院所治療前先行介入

基隆虐童案20人受害懲處出爐 副處長2作為嚴重疏失降調秘書

基隆幼兒受虐 民怨難平 市府：行政調查加速 最快8日決定讓幼兒園退場

影／基隆七堵某幼兒園虐童案擴大 市府重罰停招1年、2教保員各40萬

相關新聞

模範父親 陳應興守護無血緣孩子

新北六十七歲男子陳應興與妻子投入寄養家庭廿四年，先後照顧十六名失依兒少，善念源自於幼時曾寄住親友家的經歷。陳說，寄爸角色就是在有限時間裡給足夠的愛，愛不是占有，是在適當時候學會放手。他獲得模範父親殊榮，市長侯友宜昨到府祝賀，稱讚陳守護沒血緣孩子情操可貴，以身教影響下一代樹立典範。

基隆第2處語療中心 七堵揭牌

基隆市府設在七堵區衛生所的語言治療中心昨揭牌，提供學齡前語言發展遲緩兒童「先行介入」療育服務。市長謝國樑說，語言遲緩占所有遲緩態樣百分之四十以上，全市預計設三處語言治療中心，希望幫助更多孩子生活邁入正常軌道。

橋梁安全 高雄橋齡多不詳 議員促盤點

高雄市近年持續改建車行、人行新橋，包括橫跨三民、鼓山區的九如橋和橫跨前鎮、鳳山的媽祖港橋等，改善交通也防止橋梁老化毀損，但目前全市九九七座車行橋梁中，仍有百分之十八橋齡超過四十年，全市甚至有二八五座橋梁經交通部調查為「橋齡不詳」，民代質疑鋼筋混凝土構造橋梁耐用年數約五十年，全市老橋遍布，應訂定更新或補強延壽完整計畫。

小小4行動 友善幫助失智者

北市中山區健康服務中心二○二○年起推動「失智友善社區營造」，已招募一四六家失智友善組織。主任許芳源說，盼更多人理解落實「看、問、留、撥」友善行動；不少加入失智友善的店家，為提升員工認識失智症，也開辦教育訓練。

友善失智防走失 民團：建構社區網絡

北市二四九萬人口，失智症推估約四萬八千人，為防範走失，社會局提供個人衛星定位器、防走失手鍊、指紋捺印、緊急聯絡卡等，個人衛星定位器補助申請二○二二至二○二四年僅一三四件，平均年不到五十件。民眾申請意願偏低，民代建議提高補助誘因。台灣失智症協會認為，建立社區失智網絡也至關重要。

桃園選戰 佀廣洋霸凌爭議 放棄藍營提名

國民黨立委萬美玲之子、桃園區市議員參選人佀廣洋近期被爆霸凌等爭議延燒多日，昨晚他宣布放棄國民黨提名，表示將繼續勤走基層，地方預料可能改以無黨籍參選；新竹市民政處前處長施淑婷昨向市長高虹安請辭，將代表民眾黨投入西區議員選戰，也替選情投下變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。