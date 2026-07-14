基隆第2處語療中心 七堵揭牌

基隆市府設在七堵區衛生所的語言治療中心昨揭牌，提供學齡前語言發展遲緩兒童「先行介入」療育服務。市長謝國樑說，語言遲緩占所有遲緩態樣百分之四十以上，全市預計設三處語言治療中心，希望幫助更多孩子生活邁入正常軌道。

基隆市第一處語言治療中心設在中正區衛生所，去年六月啟用，提供尚未進入醫療體系的幼童免費語言治療服務，讓更多孩子在黃金期獲得即時專業協助。

第二處語言治療中心設在七堵區衛生所，位於安樂區的第三處可望年底揭牌，逐步擴增早療服務量能。

謝國樑表示，兒童發展聯合評估資料顯示，語言發展遲緩約占整體發展遲緩樣態四成以上，過去基隆很多孩子要到雙北接受語言治療，在基隆開設語言治療中心，減少家長及孩子舟車勞頓之苦。

衛生局長張賢政說，語言治療中心服務對象為設籍基隆，經基隆市兒童發展聯合評估中心醫師評估有語言治療需求，且仍等待醫療院所安排治療的學齡前兒童。符合資格者，可檢具診斷證明書或兒童發展聯合評估綜合報告書提申請，經審查通過即可安排療育服務。

基隆市語言治療中心採一對一個別化療育模式，專業語言治療師依孩子需求提供評估、療育及親職指導，協助家長將療育技巧融入日常生活，讓療育不只在治療室，更能延伸到家庭生活。