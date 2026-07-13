李偉愷今起接掌衛福部台東醫院 以強化急重症照護為首要任務

衛生福利部台東醫院院長出缺數月，今天終於迎來新院長李偉愷。院方表示，李偉愷的專長是急診醫學，曾任衛福部新營醫院代理院長、高雄榮總急診科主治醫師，上任後將強化急重症照護，深化偏鄉醫療服務，並整合台東醫院及成功分院資源，提供民眾有溫度的醫療照護。

台東醫院前院長王蘭福今年3月轉任高雄旗山醫院院長，台東醫院院長一職改由李偉愷擔任，今日院方舉辦履新歡迎茶會，院內主管及同仁一起迎接新院長到來。

院方指出，李偉愷畢業於高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊學系碩士班、中山醫學大學醫學系，專長為急診醫學、內科學及醫務管理。曾任衛福部新營醫院代理院長、副院長暨急診科醫師，以及高雄榮民總醫院急診醫學科主治醫師，兼具豐富的臨床醫療與行政管理經驗。

李偉愷表示，未來將秉持公平、公正及互信的管理理念，與全院同仁攜手合作，優先穩定醫院發展基礎，持續提升醫療品質與病人安全，強化急重症照護，深化偏鄉醫療服務，並整合台東醫院及成功分院資源，提供民眾更優質、更完善且有溫度的醫療照護。