台東新生兒去年負成長 饒慶鈴宣布本月起6歲以下幼童免健保費

台東新生兒去年出現負成長，為提高生育意願，縣長饒慶鈴今天宣布，育兒政策再加碼，7月1日起6歲以下幼童免健保費，預估將有逾7千名幼童受惠，下半年縣府將投入3800萬元，為符合資格的幼兒代繳全民健康保險自付額，營造更完善育兒環境。

台東市兒少家庭福利館今早舉辦「寶寶爬行比賽」，號召40名幼兒參與活動。縣長饒慶鈴表示，本月起6歲以下幼童免繳健保費，另外衛生局今年起推出媽咪待產包，只要在縣府合作的醫療院所住院待產，可領取媽媽包、看護墊及產褥墊等待產禮。

台東新生兒歷經連續3年正成長後，去年（2025年）降至1220人，比前年減少339人；今年上半年1至6月僅557人出生，創下近6年同期新低。

縣長饒慶鈴表示，直至今年5月，0至6歲幼童共7507人，孩子是最珍貴的寶貝，也是台東未來的希望，為此縣府推出0至6歲兒童健保費補助政策，須設籍1年以上才能申請，盼提供更完善的育兒支持。

TT BABY育兒生日禮上路邁入第7年，已累計發送超過5000份新生兒專屬生日禮盒。社會處長陳淑蘭表示，生日禮第四次改版，新增專屬兒童包及推車掛勾，讓外出育兒更加便利，另將肚圍納入內容物，並將尿布墊升級為大尺寸規格，兼具實用性、美感與紀念價值。

饒慶鈴強調，縣府負債歸零，預算必須用在最需要的地方，今年起縣府為年滿70歲長者代繳健保費自付額，2月實施公立國中小學生營養午餐免費，並自115學年度起，免費對象擴及公立國小附設幼兒園、縣立專設幼兒園陪餐導師及教保員與私立國中小學生。

台東縣長饒慶鈴（左一）今天宣布育兒福利加碼，7月起6歲以下幼童免健保費，家長不用申請、代墊，直接由社會處把保費撥付給健保署。圖／台東縣府提供

台東縣長饒慶鈴（左一）今天宣布育兒福利加碼，7月起6歲以下幼童免健保費，家長不用申請、代墊，直接由社會處把保費撥付給健保署。圖／台東縣府提供