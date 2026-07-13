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文旦柚葉黃、著果差…光復鄉列天然災害救助區 24日前受理申請
今年3月降雨明顯不足，花蓮縣光復鄉文旦柚產區陸續傳出葉片黃化、樹勢衰退及結果不佳等災情，縣府接獲通報後立即會同相關單位勘查，並向農業部爭取天然災害現金救助。農業部已公告光復鄉為文旦柚乾旱災害救助地區，即日起至7月24日受理農友申請。
縣府表示，光復鄉文旦柚因今年3月長時間缺乏降雨，影響植株生長與果實發育，不少果園出現生育不良情況，接獲鄉公所及農民反映後，縣府迅速成立勘災小組前往產區現勘，確認受損情形後，依程序向中央提報災情，爭取相關補助措施。
縣長徐榛蔚指出，農業生產高度仰賴天候條件，面對極端氣候帶來的衝擊，將持續與各鄉鎮市公所及相關單位合作，掌握各地農損狀況，協助農民申辦救助，降低災害造成的損失。
縣府農業處長陳淑雯表示，本次文旦柚天然災害現金救助金額為每公頃9萬5000元，符合資格的農民即日起至7月24日期間，備妥相關文件向土地所在地公所提出申請，假日期間也照常受理。
農業處說明，申請人須為實際從事農業生產的自然人，且災損率須達20%以上，才能依規定核發救助金；若損失未達20%，則不符補助資格。
縣府提醒，符合條件的農友應把握申請期限，以免影響自身權益；若農作物遭受天然災害，也應盡速向所在地公所通報，並可利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」記錄受災情況，作為後續勘查與認定依據。
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