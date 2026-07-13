花蓮光復文旦柚因3月乾旱受災 每公頃補助9.5萬

今年3月乾旱影響，花蓮光復鄉文旦柚產區陸續出現植株葉片黃化、樹勢衰弱及著果不良等災情，農業部公告為現金救助地區，每公頃補助9萬5000元，即起至24日止受理申請。

花蓮縣政府表示，3月以來降雨不足，影響部分文旦柚生長及著果情形，縣府接獲農友反映後，即前往產區了解實際災情，邀集相關單位組成勘災小組前往產區現地勘查，確認受災情形後迅速依規定提報農業部，積極爭取農業天然災害現金救助。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，此次文旦柚農業天然災害現金救助額度為每公頃新台幣9萬5000元，符合申請資格農友，即日起至7月24日止，檢具相關文件至土地所在地公所提出申請，例假日照常受理。

農業處表示，申請農業天然災害現金救助者，應符合農業天然災害救助相關規定，為實際從事農業生產的自然人，且申報項目損失率達20%以上者，依救助項目額度予以救助；損失率未達20%者，不予救助。

縣府提醒農友，若發現農作物受到天然災害影響，應儘速向當地鄉鎮市公所通報，並可運用農業部「農產業天然災害現地照相APP」記錄受災情形，協助後續災情認定及勘查作業；縣府將持續與基層公所及相關單位保持聯繫，掌握農業災情及辦理進度，協助受災農友儘早恢復生產，保障農民權益。