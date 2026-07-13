花蓮縣府砸3000萬補齊「小綠人」 逾百處路口升級行人號誌

花蓮縣部分路口過去缺乏專屬行人號誌，民眾穿越馬路時有安全疑慮，縣府今年投入約3000萬元推動行人號誌建置計畫，截至目前已在大花蓮地區完成超過100處新設號誌，未來也將依車流及行人使用情形，評估調整為行人專用時相號誌，提升通行安全。

縣府早年受限於經費，多數路口優先設置三色車輛號誌，部分路口甚至僅有閃光號誌，行人通行時只能等待無來車空檔快速穿越；近年中央與地方持續關注行人安全議題，縣府也盤點尚未設有行人號誌的路口，逐步補足相關設施。

縣府建設處交通科長張筱雲表示，原先評估約有60多處路口具設置需求，但實際執行後已完成超過100處新設行人號誌，新設號誌以花蓮市及周邊人口較集中的區域為主，優先選定商圈、學校周邊、車站前以及長者經常出入的地點，如果路口行人穿越頻繁、車流量大，且轉彎車輛較多，也會優先評估設置行人專用時相號誌。

對於不全面採用專用時相號誌的原因，張筱雲指出，行人專用時相號誌啟動時，所有車輛均須停等，僅開放行人通行，雖有助提升安全，但若全面推動，可能造成交通壅塞，因此現階段多數路口仍以一般行人號誌「小綠人」為主，在安全與交通順暢間取得平衡。

張筱雲說，號誌設置並非一成不變，未來將持續觀察路口使用狀況及地方需求，適時調整號誌型態；若地方反映有必要增設專用時相，縣府也會納入評估。

另外，部分台9線路口過去曾設置行人號誌，但因周邊人口稀少、使用率偏低，縣府已規畫退場機制，若經評估使用需求不足，未來號誌設備老舊或損壞後將不再裝設；但若當地居民認為仍有保留必要，縣府也會視實際需求更新設備。