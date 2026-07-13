【即時短評】內控脫序外部督導失靈 基隆虐童案凸顯機制漏洞

基隆市七堵區名人幼兒園不當對待幼兒事件，檢方將6人列被告，市府祭出廢照、罰鍰處分，家長不滿意但尚可接受，風波暫歇。幼兒安全不容絲毫妥協的關鍵，不在事後究責，而是事先防範。何以內部控制脫序，外部督導失靈，更值得深究。

這起事件源自周姓家長，發現就讀中班的兒子身上有瘀青，教育處和家長查看幼兒園監視器畫面，發現不只1人遭不當對待。家長不滿行政調查進度緩慢，市府又分階段宣布處分方案，引爆家長怒氣，到幼兒園丟雞蛋、舉白條條抗議洩憤。

面對民怨高漲、競選對手質疑，「小愛爸爸」基隆市長謝國樑公開向家長鞠躬道歉、宣布同意教育處長請辭，接著廢止幼兒園設立許可、教育處副處長調職，宣示他未輕忽「虐童案」，為執政敗筆止血。

回顧這起事件，從1名中班男童身上有瘀青，調閱監視器影像，看到2名中班教保員有不當行為。其他班級家長憂心忡忡，觀看影像發現大班兩名教保員，甚至林姓負責人也有動粗，外界驚覺並非教保員個別行為，而可能是管理階層帶頭、漠視、縱容的結構性問題。

事件曝光後，周姓幼童的奶奶得知愛孫自賞巴掌，捂嘴噤聲，竟是受虐心理陰影，難過落淚。司法從嚴查辦、行政從重處分，或可讓幼教者及從業人員有所警愓，並還家長部分公道，但許多人仍憂心有沒有「未爆彈」？

現行我國幼兒園師生比為1比15，教育部已規畫降低班級學生人數，師生比以1比12為最終目標。師生比過高，既會降低教育和照顧品質，也會加重教保員職業壓力。杜絕類似事件發生，下修師生比是關鍵之一，待各方努力加速落實。

教保員不當管教幼兒，自然法理難容。只是考量照顧一大群幼兒壓力大，若缺乏情緒疏導與支持機制，難保失控危害幼兒身心健康。市府除了要落實監管，也應建立更完善支持機制，教保員若覺難負荷壓力可求助。當事人若得以喘息片刻，或許就能阻止再發生政府、業界、家長和幼兒多輸的憾事發生。