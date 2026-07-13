星期評論／基隆虐童案 凸顯機制漏洞與結構困境

基隆市七堵區名人幼兒園虐童案延燒多日，檢方將負責人等六人列被告，市府祭出廢照、罰鍰處分，家長不滿意但尚可接受，風波暫歇。幼兒安全不容絲毫妥協的關鍵，不在事後究責，而是事先防範。何以內部控制脫序，外部督導失靈，更值得深究。

事件源自周姓家長發現就讀中班兒子身上有瘀青，教育處和家長查看監視器畫面，發現不只一人遭不當對待。家長不滿行政調查進度慢，市府又分階段宣布處分方案，家長氣到赴幼兒園丟雞蛋、舉布條洩憤。

面對民怨高漲、競選對手質疑，基隆市長謝國樑公開向家長鞠躬道歉、同意教育處長請辭，接著廢止幼兒園設立許可、教育處副處長調職，宣示他未輕忽虐童案。

回顧該起事件，從一名中班男童身上有瘀青，調監視器影像看到兩名教保員有不當行為。其他班級家長憂心忡忡，觀看影像發現大班兩名教保員、林姓負責人也有動粗，凸顯該案非教保員個別行為，是管理階層帶頭、漠視、縱容的結構性問題。

司法從嚴查辦、行政從重處分，可讓幼教者及從業人員有所警愓，許多人仍憂心「還有沒有未爆彈？」

現行幼兒園師生比是一比十五，教育部規畫降低班級學生數，以一比十二為目標。師生比過高，衝擊照顧品質，也加重教保員壓力。要杜絕類似事件發生，下修師生比是關鍵對策，待各方努力加速落實。

市府落實監管，也要建立完善支持機制，鼓勵教保員有需要時應求助，園所適時調整工作，讓當事人得以喘息，避免惡性循環，也防止發生政府、業界、家長和幼兒多輸憾事。