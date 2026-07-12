宜蘭童玩節恢復開園...YOYO家族香蕉哥哥將現身、民俗舞團登場

因巴威颱風來襲影響，宜蘭國際童玩藝術節自9日傍晚起預防性休園，縣府今巡檢園區各項遊樂設施均未受損，進行全面消毒後，宣布明天13日恢復開園；開園後首周迎賓秀安排深受親子喜愛的「東森YOYO點點名」哥哥姐姐陪伴唱跳，超人氣的香蕉哥哥將於15日下午到場與大家互動同歡。

這次颱風所幸沒有帶來太大風雨，童玩園區除了部分樹木出現斷枝落葉外，水陸等遊樂設施均未受損，安全無虞，目前已全面環境清潔與消毒作業，明天上午9時重新開園，惟河域設施因配合水位與安全檢測，延至14日開放。

重新開園首周，園區迎賓秀特別邀請深受親子喜愛的「東森YOYO點點名」哥哥姐姐，13日至17日帶領大小朋友歡樂唱跳；主題日的15日周三下午3時，香蕉哥哥更將親臨現場與民眾近距離互動，陪伴家庭共度盛夏時光。

國際交流方面，今年共邀請18個國家、26個團隊接力登台，本周由捷克、美國、德國、墨西哥、菲律賓、夏威夷、印度，以及千里達及托巴哥等多元民俗舞團展演傳統歌舞，民眾不必出國，在童玩節園區就能感受異國文化魅力。

此外，專業樂團「金喇叭銅管樂團」也將推出專屬「森林銅樂會」，規劃舞會派對、樂器體驗與紅白對抗等不同互動主題，融合音樂、遊戲與猜歌挑戰。主辦單位邀請全國民眾前來共享夏日藝術盛宴，最新資訊可至官網查詢。

金喇叭銅管樂團將推出專屬的「森林銅樂會」，規劃舞會派對、樂器體驗與紅白對抗等不同互動主題。圖／主辦單位文化局提供

YOYO家族的香蕉哥哥15日下午3時，受邀到宜蘭童玩節與親子同歡樂，近距離互動。圖／主辦單位文化局提供