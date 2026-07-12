會呼吸的山屋！奇萊山屋建材全靠直升機吊掛上山 8月試營運

歷經多年規畫與施工，太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，並已完成驗收，這座座落海拔3345公尺的中型山屋，兼具現代化設施、環境友善及輕量化設計，預計8月展開試營運，未來將採預約收費方式，收費金額研議中，提升山友住宿品質及高山緊急避難。

太管處指出，奇萊山屋自3年前展開選址與設計，期間多次召開公開說明會，廣納生態團體、登山界及太魯閣族人意見，並持續生態檢核。施工期間更歷經403地震、人力調度困難及高山嚴冬等挑戰，所有建材均先於平地模組化組裝，再拆解由直升機吊掛上山施工，每次空運皆須通過嚴格檢驗與配重計算，最終順利完成工程。

太管處表示，新山屋選址於奇萊北峰與主峰稜線下方、冷杉林旁，具備良好的避風及隱蔽條件。館內規畫40個床位，每個床位設有隔板及個人置物櫃，兼顧隱私與收納需求；公共空間則設置餐廳兼交誼廳、廚房、更衣室、乾燥區及鞋具、雨具濕區，並配置油水分離設備及生態廁所，兼顧舒適性與環保理念。

其中最具特色的是「低衝擊、輕量化」建築工法，山屋主體採鋼骨結合國產木材打造，內外牆使用福州杉，地板與床架採台灣杉，生態廁所外牆則以日本燒杉工法處理柳杉木材，整體建築以長條板材拼接組成，保有木材自然透氣、排濕特性，也讓未來維護作業更加便利，被形容為一座「會呼吸的山屋」。

在永續設計方面，山屋設置太陽能及風力發電儲能系統，可供應照明及手機充電需求，用水則透過屋頂收集雨水與雪水，經過濾後儲存於總容量14公噸的水塔，生態廁所採稻殼分解系統，加速排遺轉化為腐植土；廚房則設有油水分離設備，避免油脂滲入自然環境，太管處也要求山友自行攜帶垃圾及廚餘下山。

另外，太管處邀請解說志工、知名畫家鄭治桂題字，並於山屋內留下多處墨寶，屋內中心柱與屋頂連接金屬件特別設計成樹枝造型，多處結構金屬板也鏤刻「奇萊」及「Taroko」字樣，牆面則展示太魯閣高山景觀與生態攝影作品，增添山屋特色。

奇萊山屋完工後，將與屏風山屋、鋸東避難小屋，以及奇萊東稜沿線的磐石中峰、北鞍三叉及大理石避難小屋串連，形成更完整的高山避難網絡，提供山友更安全的登山環境。

太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，座落海拔3345公尺的中型山屋預計8月展開試營運，未來將採預約收費方式。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，座落海拔3345公尺的中型山屋預計8月展開試營運，未來將採預約收費方式。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，預計8月展開試營運，未來將採預約收費方式。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，座落海拔3345公尺的中型山屋預計8月展開試營運，未來將採預約收費方式。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，座落海拔3345公尺的中型山屋預計8月展開試營運，未來將採預約收費方式。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，預計8月展開試營運，未來將採預約收費方式。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處於奇萊山區興建的「奇萊山屋」近日完工，預計8月展開試營運。圖／太管處提供