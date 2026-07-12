操作不當 基隆資收車2度撞老婦 國賠99萬

基隆市環保局資源回收車王姓駕駛員前年執勤時，連兩次操作不當，先是左腳踏空打滑使車輛頓挫往前，車頭撞擊八旬老婦，急欲下車察看，又未注意檔位致車輛再次撞擊婦人致骨折重傷。法官認為環保局公務員執行職務有過失，判國賠近百萬元。

環保局長馬仲豪說，為防止隊員執勤發生交通事故，及維護民眾安全，透過強化人員能見度、改善車輛盲區設備與落實安全作業程序三大面向，加強安全作為。將升級車輛警示系統，在垃圾車與資源回收車加裝行車視野輔助系統、盲區監視器（環景系統）及倒車警報器，要求駕駛倒車時指派專人於車外後方引導，消除視線死角。

判決書指出，王男為環保局清潔隊資源回收車駕駛，二○二四年二月八日上午近七時，駕車執行資源回收勤務，欲路邊停車在環保局垃圾車後方，當時許姓八旬婦站立在垃圾車後方倒垃圾。

王男疏未注意以致左腳踏空打滑，車輛頓挫往前，車頭撞擊許婦，王見狀急欲下車察看，檔位未正確打入倒車檔，致車輛再次頓挫往前，車頭再次撞擊被害人。

許婦受兩次撞擊導致雙側骨盆及右側髕骨骨折，還有脾臟撕裂傷，法院依過失傷害罪判王男有期徒刑四月。婦人在訴訟期間去年九月死亡。

許婦家屬向基隆市環保局提出國賠，法官審酌許婦逾八十歲高齡，身體機能與骨骼修復能力較脆弱，歷經手術痛楚，術後長達半年需專人看護，精神撫慰金應賠償八十萬元，加上醫療費，判決環保局應賠償九九萬三二六六元。