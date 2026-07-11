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影／巴威直衝風雨卻不大？宜蘭人擠爆百貨 感謝「護國神山」：穩睡一晚上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。圖／民眾提供
巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。圖／民眾提供

巴威颱風直衝宜蘭，但宜蘭風雨沒有預估想像中劇烈，讓民眾感到驚訝，卻也鬆了口氣，網路更有人留言感謝「護國神山」。宜蘭氣象站今天說明原因，巴威路徑往北偏移，颱風逆時鐘轉，對蘭陽平原而言，吹北風再轉今天的西北風，宜蘭西北方有雪山山脈天然屏障，巴威越不過神山，守護宜蘭人平安度過風雨。

宜蘭昨天出太陽，今天雖然有風雨但也不大，早餐店照常有人開店，民眾一樣到超市採買，還有人跑去釣蝦場，下午百貨公司開始營業，立馬衝進許多人，絲毫感受不到中颱巴威的威力。

根據最新氣象預報，新北、桃園、新竹、苗栗及台中山區有「紫爆」超大豪雨，宜蘭未列入；宜蘭山區與新北市、桃園市、新竹縣、台北市山區列大豪雨區，宜蘭平地則是豪雨等級。但目前市區只下小雨，風力每小時10幾公里，大約三到四級風。

很多宜蘭人今天在網路貼文「奇怪，沒什麼風雨啊」、「穩穩睡一個晚上」、「因為宜蘭有二座護國神山」、「感謝護國神山保佑」、「二天颱風假，爽爽放」，原本昨晚預警性封閉的山區道路今天中午後也陸續開放恢復通行。

宜蘭氣象站說明解惑，巴威颱風面對宜蘭相對位置，起初是東北風，後來颱風往北偏移，風勢變成北風，今天逐漸成了西北風；由於颱風逆時鐘轉，自從吹起北風開始，蘭陽平原就有了東北-西南走向的雪山山脈阻擋，巴威越不過這座神山，守護了宜蘭。

宜蘭氣象站說，巴威目前對宜蘭是逆時鐘方向西北風，宜蘭剛好處於雪山山脈「背風面」保護，但是對台北及桃園等縣市卻是「迎風面」，風雨會很有感；此外桃竹苗除了颱風侵襲，還有台灣海峽加乘效應灌入強風，中部沿海的風雨也不小，遠比對宜蘭的影響來得更劇烈。

宜蘭氣象站今天嚴密觀察，除了巴威路徑向北方移動，10級強風的暴風半徑也有縮小範圍。宜蘭今天一早5點多，只有頭城鎮山區觸及強風圈，一度出現12級強風，其餘地區沒有在10級暴風圈範圍內，這一點也很幸運的保護了宜蘭。

巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨，宜蘭人照常外出逛街。由於颱風路徑往北偏移，剛好被雪山山脈擋住強風豪雨，網友感謝有這座「護國神山」守護安全。圖／截取自維基百科
巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨，宜蘭人照常外出逛街。由於颱風路徑往北偏移，剛好被雪山山脈擋住強風豪雨，網友感謝有這座「護國神山」守護安全。圖／截取自維基百科

巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。圖／民眾提供
巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。圖／民眾提供

巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。記者葉信菉／攝影
巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。記者葉信菉／攝影

巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。記者葉信菉／攝影
巴威颱風直衝宜蘭，卻沒有帶來什麼大風雨。今天下午新月廣場一開門營業，民眾一窩蜂衝入，絲毫感受不到颱風來襲，網友感謝所幸有雪山山脈這座「護國神山」擋住了風雨。記者葉信菉／攝影

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