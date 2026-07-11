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巴威颱風帶來高溫焚風 台東荖葉園急噴水降溫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東今天下午持續吹焚風，相對濕度一度降至36%，部分嫩葉因焚風失水、捲曲或灼傷。圖／陳姓農民提供
台東今天下午持續吹焚風，相對濕度一度降至36%，部分嫩葉因焚風失水、捲曲或灼傷。圖／陳姓農民提供

颱風巴威襲北台灣，台東受到沉降效應影響吹起焚風，今天下午2時許，市區高溫持續飆升，相對濕度一度降至36%，炎熱乾燥的天氣不僅讓民眾直呼「熱到受不了」，也讓種植荖葉的農民繃緊神經，趕緊啟動灑水系統，替葉面及土壤補充水分，降低焚風造成的農損。

在荖葉園裡，灑水設施不停運轉，細密水霧覆蓋整片葉園。張姓農民表示，當空氣濕度驟降、熱風持續吹拂，葉片水分快速流失，嫩葉容易出現捲曲、灼傷，嚴重時甚至影響葉片品質與後續採收，因此一發現焚風增強，便立即灑水降溫、提高濕度，希望減少損害。

「今天下午真的又熱又乾，風一吹過來都是熱風，很擔心葉子被吹壞。」陳姓農民說，颱風來原本擔心的是豪雨和強風，沒想到這次最先面對的是焚風，只能持續灑水，盡力維持葉園濕度，希望順利度過這波高溫考驗。

中央氣象署表示，巴威外圍環流在地形影響下，造成台東出現沉降增溫效應，形成焚風現象，氣溫升高且空氣乾燥。農業單位提醒，焚風期間應適時灌溉、補充土壤及葉面水分，並持續觀察作物生長狀況，減少高溫乾燥對農作物造成的損害。

颱風巴威外圍環流影響，台東吹起焚風，荖葉農趕緊啟動灑水系統，增加葉面及土壤水分，避免高溫乾燥造成農損。圖／陳姓農民提供
颱風巴威外圍環流影響，台東吹起焚風，荖葉農趕緊啟動灑水系統，增加葉面及土壤水分，避免高溫乾燥造成農損。圖／陳姓農民提供

巴威颱風 巴威 高溫

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