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「K STAR基隆之星」伴手禮徵選 優勝品牌將前進韓國首爾設計周

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供
「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為發掘能代表基隆的特色伴手禮，協助在地品牌提升市場競爭力與城市能見度，10日正式啟動「2026 K STAR基隆之星」商品徵選，廣邀食品、文創、生活及特色商品等業者參加，優勝品牌將前進韓國首爾設計周展出。

「K STAR基隆之星」今年邁入第三屆，設置「潮嚮之星」、「新秀之星」、「人氣之星」及「永續之星」四大獎項，鼓勵業者從產品特色、品牌故事、包裝設計、創新研發及永續理念等面向展現品牌實力，透過專業評審及多元行銷資源，提高品牌曝光度，帶動伴手禮市場發展及觀光消費。

除獲得「K STAR基隆之星」榮耀外，獲選品牌更將享有一系列品牌推廣資源，包括媒體宣傳、成果發表記者會及國內外展售機會。基隆市政府近年積極推動國際交流，去年市長謝國樑率市府團隊前往韓國，與首爾設計基金會旗下東大門設計廣場簽署合作備忘錄，雙方將於城市再生、設計產業發展、人才交流及專業資源共享等領域展開長期合作。

今年市府會帶領「K STAR基隆之星」獲獎品牌前進韓國參與「DDP首爾設計周」展售，讓基隆特色伴手禮站上國際設計舞台，也將參與台北松山文創園區舉辦的「原創基地節」，加強國內外雙軌行銷。

產發處長蔡馥嚀表示，「K STAR基隆之星」不僅是伴手禮徵選活動，更是協助在地品牌成長的重要平台。市府透過徵選、品牌行銷、媒體曝光及國內外展售等多元資源，協助優質品牌提升市場競爭力，期盼讓更多具有基隆特色的優質商品走出基隆、邁向國際，展現基隆深厚的人文底蘊、設計能量及產業實力。

徵選報名至8月9日，活動詳情請關注「潮嚮．山海基隆」Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/ilovekeelung/)。

「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供
「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供

「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供
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「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供
「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供

「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供
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「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供
「K STAR基隆之星」伴手禮徵選，優勝品牌將前進韓國首爾設計周。圖／基隆市政府提供

伴手禮 基隆 首爾

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