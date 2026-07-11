國軍官兵整備協助防災 童子瑋慰問後備指揮部表感謝

巴威颱風持續帶來風雨，基隆市議長童子瑋今天到基隆市後備指揮部，關心停休待命的官兵致贈加菜金慰問。童子瑋表示，面對颱風可能帶來的災情，國軍官兵不只全面整備，也派駐聯絡官協助基隆七區區公所進行災情通報、需求彙整與救災聯繫，表達誠摯感謝。

童子瑋表示，今天致贈加菜金慰勞所有停休待命的官兵，希望用一點心意為大家加油打氣，國軍守護城市安全，地方也要用實際行動支持國軍、感謝國軍。

童指出，因應颱風可能帶來的災情，基隆市後備指揮部全體官兵全面整備，不僅必須隨時掌握各地狀況，也在基隆七區區公所派駐聯絡官，協助地方政府進行災情通報、需求彙整與救災聯繫。他說，這些工作看似在幕後，卻是災害應變能否快速啟動的重要關鍵。

「防災工作最重要的，就是資訊即時、橫向聯繫順暢，以及第一線人力隨時到位。」童子瑋也說，國軍是地方防災、救災體系中不可或缺的重要力量。

童子瑋補充，基隆慶安宮近期捐助基隆市後備指揮部20萬元，協助修繕相關設施，希望改善官兵執勤與生活環境。慶安宮長期深耕地方、投入公益，這次對後備指揮部的支持，是對國軍的實際協助。