颱風夜車窗沒關！宜蘭出現「暖心男」默默貼防護膜 網讚：最美風景

巴威颱風直撲宜蘭，狂風大雨肆虐下，宜蘭轉運站旁停車場卻上演了超暖心的一幕。有民眾昨晚發現一輛轎車的後座車窗大開，急忙拍下照片並在網路社群發文尋人，希望大家能幫忙轉告車主，就怕颱風夜豪雨灌爆愛車。

這則尋人啟事迅速在網路傳開，引發一場頂著風雨的愛心接力。熱心的王先生看到貼文後，二話不說，在一個多小時內就頂著雨勢趕到現場，貼心拿出防護膜把大開的車窗嚴實包覆，用實際行動為陌生人的愛車擋風遮雨。

王先生的善舉不僅僅止於昨天晚上，今天上午他又再度特地回到現場，只為了關心車窗的包覆狀況是否完好。媒體採訪時，他態度低調直言「只是想說漏水進去會很慘」，暖心善行讓不少得知消息的民眾感到溫馨。

網友紛紛大讚這是「風雨中最美麗的風景」，不過也有人幽默開玩笑表示「說不定車主本來想藉此換車了」、「你這樣會破壞車主的計劃」。雖然這只是一場意外小插曲，但王先生的無私舉動，無疑在狂風暴雨中為社會注入一股強大暖流。

王先生昨晚貼好防護膜，回覆網貼平台的照片與貼文，讓網友大讚暖心。圖／翻攝自脆