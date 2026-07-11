花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量75%　維持紅色警戒

根據農業部林業及自然保育署花蓮分署監測，截至今天中午，花蓮萬里溪堰塞湖水位高1078公尺、蓄水量約387萬立方公尺，占推估最大庫容量510萬立方公尺的75%，維持紅色警戒。

花蓮分署長黃群策表示，萬里溪堰塞湖集水區過去24小時沒降雨，依交通部中央氣象署預估主要降雨時間是今天中午後到晚間，將視實際降雨及入水量，評估明天上午是否調整警戒值。

黃群策說，目前距溢流口高程僅約7.5到8公尺，但愈接近頂部，蓄水能力愈大，水位以每日入流量約14萬到16萬立方公尺穩定上升，如果沒降雨，7到9天才會溢滿。

依氣象署雨量預估，未來24小時萬里溪堰塞湖累積雨量約73毫米；黃群策表示，除預測雨量，也要評估堰塞湖入水量，會與國立成功大學防災研究中心監測蓄水量曲線圖，可更精準評估溢流時間，目前無法預測溢流時間。