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台7、台7甲、台9丁舊蘇花公路今天中午起陸續解除封路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
昨晚封路的舊蘇花公路台9丁線，將於今天下午1時開放恢復通行。圖／民眾提供
昨晚封路的舊蘇花公路台9丁線，將於今天下午1時開放恢復通行。圖／民眾提供

巴威颱風來襲目前對宜蘭暫時影響減弱，經交通部公路局各工務段派員進行宜蘭縣道路巡查及路面清理作業後，確認路況正常，宜蘭山區與舊蘇花公路等多條預警性封閉路段，自中午起陸續解除管制，恢復正常通行。

公路局東區養護工程分局獨立山工務段、中區養護工程分局谷關工務段指出，中橫公路宜蘭支線台7甲線 0K~50K（百韜橋至勝光），以及北橫公路台7線 60.8K~85.5K（西村至百韜橋）路段，今天中午12時起解除預警性道路封閉；不過，台7線西村以西（桃園市境內）路段目前仍維持封閉。

蘇花路段部分，南澳工務段表示，昨天晚間21時起實施預警性封閉的台9丁線 2K～17K（蘇澳至東澳路段）已完成沿線清理，預計於今天下午1時解除封閉並恢復通行。

隨著台9丁線恢復通車，原規劃機車、載運危險物品等「未允車種」改道行駛台9線蘇花改的「前導後護」臨時措施，也將同步取消，不再辦理。

公路單位提醒，受到颱風及其外圍環流雲系影響，宜蘭山區仍可能出現短時強降雨，且連續降雨後致災風險偏高，路面易有落石、落枝及泥濘。目前各工務段人員與機具仍持續進駐嚴防，呼籲用路人非必要切勿前往山區，行經解封路段請減速慢行。出門前可利用「智慧化省道即時資訊服務網」或「幸福公路APP」掌握最新路況。

蘇花公路 巴威颱風 中橫公路

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