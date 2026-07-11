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堰塞湖不同單位管轄致處理不和諧 李鴻源：技術問題變政治問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
內政部前部長李鴻源。圖／聯合報系資料照
內政部前部長李鴻源。圖／聯合報系資料照

巴威颱風帶來強降雨，萬里溪堰塞湖入流量將持續增加，目前仍維持紅色警戒，當地日前已進行預防性撤離。去年馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，因此此次應對謹慎。內政部前部長李鴻源說，在台灣處理堰塞湖，最大問題是隸屬不同單位，中央、地方政府處理上不和諧，將複雜的技術問題，變成更複雜的政治問題。

花蓮萬里溪堰塞湖昨發布紅色警戒。林保署指出，原預估最快今天下午溢流，因最新降雨預測時程延後，現階段難以確認時間；下游鳳林鎮、萬榮鄉近千居民第三度撤離，收容所雖供應冷氣、餐食，但老人家仍掛念家園。

根據農業部林保署花蓮分發布萬里溪堰塞湖最新資料，截至11日上午11時30分，萬里溪堰塞湖水位高1078.63公尺、蓄水量已達387.58萬立方公尺，達推估最大蓄水量510萬立方公尺的75.99%。

李鴻源表示，針對堰塞湖，短時間內幾乎沒有辦法做什麼，大概就是先做撤離。堰塞湖要看其蓄水量多少，做潰壩分析，萬一垮了，影響範圍、破壞程度有多少，再來進行應變， 颱風時才來講太晚了，重點是平常有沒有可能讓堰塞湖引流，做其他措施，而這也要看狀況。

李鴻源表示，台灣在堰塞湖處理的經驗不夠，國際上對堰塞湖的處理也沒有那麼完整，學術界還在摸索。但在台灣，不管是馬太鞍溪堰塞湖、萬里溪堰塞湖，現在最大的問題是隸屬於至少兩、三個不同的單位，中央政府跟地方政府又沒有很和諧地處理這件事情，就會把原來已經很複雜的技術問題，變成更複雜的政治問題。

李鴻源說，他在去年已經呼籲，大家把政治放一邊去，讓專家可以專業處理問題，這才是面對堰塞湖的正確態度。

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

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