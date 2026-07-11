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全台幾乎都放颱風假 台東為何敢不放？饒慶鈴決策底氣曝光

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全台幾乎都放颱風假 饒慶鈴為何敢不放？決策底氣曝光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府依據中央氣象署風雨預報及停班停課作業辦法綜合研判，決定本島正常上班上課。圖／台東縣政府提供
台東縣政府依據中央氣象署風雨預報及停班停課作業辦法綜合研判，決定本島正常上班上課。圖／台東縣政府提供

颱風巴威逼近台灣，全台多數縣市昨宣布今天停班停課，唯獨台東本島維持正常上班、課，引發熱議，紛紛到縣長臉書留言，質疑縣府是否低估颱風威脅。不過，攤開中央氣象署預報及停班停課相關規定，縣府此次決策並非「逆風操作」，而是依據風雨預測與法定標準綜合研判。

依天然災害停止上班及上課作業辦法，地方政府宣布停班停課，主要須考量未來24小時降雨量是否達標，或平均風力、最大陣風是否達到影響民眾通行與安全的程度，而非以颱風強度或其他縣市是否停班作為唯一依據。

從中央氣象署最新預報觀察，巴威雖逼近台灣，但主要風雨熱區集中於北部、東北部及迎風面山區。台東本島位處中央山脈背風側，預估白天平地風雨相對有限，雖然沿海有長浪、局部強陣風，山區也可能出現較大雨勢，但本島都會區整體仍未達停班停課標準，因此縣府決定正常上班上課。

但值得注意的是，此次停班停課並非全縣一致。受到颱風外圍環流及海象影響較大的蘭嶼、綠島，因交通及安全風險較高，已宣布停班停課，顯示縣府仍依各地實際情況分區應變，而非採取單一標準。

不過，縣府宣布正常上班上課後，仍引起不少民眾討論。有人認為，當全台多數縣市停班停課時，台東民眾難免產生心理落差，尤其通勤族、家長及戶外工作者，更擔心突發風雨增加外出風險；但也有民眾認為，若風雨未達法定標準，停班停課確實不應成為常態，以免影響民生及經濟活動。

防災專家指出，停班停課本就是地方政府最困難的決策之一，必須在防災安全、社會運作及最新氣象資訊之間取得平衡。若預報落空，容易遭批「放錯假」；若風雨突然增強，也可能面臨「為何不放假」的質疑，因此每逢颱風來襲，地方政府往往都承受不小壓力。

事實上，今天上午台東市區天氣平穩，未出現明顯風雨，市區道路車流順暢，不少商家照常營業，民眾也如常通勤、上班上課。但隨著巴威逐漸接近台灣，氣象條件仍可能變化，縣府也表示將持續掌握中央氣象署最新資訊及各地災情，如有必要，將適時調整各項應變措施，並呼籲民眾即使正常上班上課，仍應留意最新天氣資訊，避免前往海邊觀浪及山區活動，以確保自身安全。

颱風巴威逼近，全台多數縣市宣布停班停課，台東本島維持正常上班上課，引發關注。圖／擷取自@TaiwanAlerts
颱風巴威逼近，全台多數縣市宣布停班停課，台東本島維持正常上班上課，引發關注。圖／擷取自@TaiwanAlerts

饒慶鈴 停班停課 巴威

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