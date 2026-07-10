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基隆24小時雨量將達200到340毫米 北寧路、湖海路今晚10時封閉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北寧路今晚10時起預警性封閉。圖／公路局提供
北寧路今晚10時起預警性封閉。圖／公路局提供

中颱巴威來襲，基隆平地24小時雨量預估達到200到340毫米，市長謝國樑今晚宣布，通往瑞芳台二線北寧路、外木山海海路及七堵區堵南1─1道路三處，將在今晚10時封閉。

謝國樑說，颱風期間民眾沒有必要請不要任意外出，北寧路是敏感路段，今晚10時預警性封閉。工務處長簡翊哲表示，基隆入夜後風雨加劇，已達到封路標準，公路局會封背寧路，市府則封閉外木山海海路及七堵區堵南1─1道路，請市民改道。

交通部公路局北區養護工程指出，因應颱風所產生強降雨及強風來襲，依據氣象局發布風雨預報單，基隆市平地24小時雨量預估達到200到340毫米，雨量已屆封路行動值350毫米/24小時；新北市平地24小時雨量預估達到300到490毫米，已達封路行動值350毫米/24小時。

今晚10時起預警性封閉，如有災害發生，則該路段全面禁止通行，請預定往來此路線的民眾多加留意，也請在地居民提早因應準備。封閉路段為台2線67.5K~68.6k（海洋大學─北寧路與新豐街口）、台2線75K~84k（瑞濱─鼻頭）。

預警封閉路段替代路線如下：

(1) 台2線67.5K~68.6k：各車種改道行駛海洋大學─北寧路─祥豐街─立德路─深美街─新豐街─北寧路。

(2) 台2線75K~84k：小型車請改道行駛瑞濱─台2丁線─台2丙線─台2線─鼻頭，大型車輛則禁止通行。

用路人可多利用公路局省道即時路況系統及隨時收聽廣播，如欲查詢最新路況可撥打：1968或0800001821。

北寧路今晚10時起預警性封閉。圖／公路局提供
北寧路今晚10時起預警性封閉。圖／公路局提供

市長謝國樑今晚宣布，通往瑞芳台二線北寧路、外木山海海路及七堵區堵南1─1道路三處，將在今晚10時封閉。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今晚宣布，通往瑞芳台二線北寧路、外木山海海路及七堵區堵南1─1道路三處，將在今晚10時封閉。記者游明煌／攝影

基隆 雨量 謝國樑 巴威颱風 封路

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