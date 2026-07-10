中颱巴威進逼 羅東夜市晚間僅有零星人潮

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候，宜蘭首當其衝，晚間羅東夜市許多攤商已關門，夜市內僅有零星人潮。

明天凌晨0時至明天上午6時風力達標地區有基隆市、新北市、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。