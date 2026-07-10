快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…高雄等9縣市宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復鄉撤離逾1500人…收容所遭批沒有風扇長輩熱到睡不著 公所急改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
光復鄉東富國小收容所插座不夠，居民只能用延長線搬自家工業電扇降溫。圖／民眾提供
光復鄉東富國小收容所插座不夠，居民只能用延長線搬自家工業電扇降溫。圖／民眾提供

巴威颱風逼近，花蓮光復鄉馬太鞍溪上游再現堰塞湖風險預防性撤離，目前累計撤離1529人、收容205人。不過有入住收容中心的居民抱怨，縣府先前投入經費改善的避難場所設備仍不完善，不僅插座與風扇不足，連臨時廁所與淋浴設施也沒有燈跟防滑墊等，光復鄉公所緊急加入設備改善。

位於光復鄉的舊東富國小收容所，今年由花蓮縣政府投入經費進行整修，並於4月底防災演練前完工啟用。然而居民指出，當時便反映教室插座數量不足、吊扇未正常運作等問題，但此次因堰塞湖警戒入住後，發現狀況依舊存在。

有居民表示，昨天共有16名長者入住收容所，卻發現兩間大教室仍僅有少數插座可供使用，吊扇也無法運轉，部分窗戶缺少紗窗，通風條件不佳，由於室內悶熱，居民只好自行搬運工業電扇及延長線到現場，才勉強改善環境。

還有收容民眾反映，去年颱風期間使用的臨時淋浴設施曾發生長者滑倒事件，因此建議增設防滑措施及安全扶手，但這次撤離後發現相關設施仍未完善；流動廁所及浴室不僅缺乏照明，地面防滑設備、安全扶手及置物空間也不足，部分民眾甚至得自行攜帶照明設備及椅子應急。

另外，日前才啟用的太巴塱部落之心收容場所，也遭居民反映缺少冷氣及高功率電源插座，部分收容空間位於封閉樓層，白天氣溫偏高，民眾擔憂高齡長者連續住宿數日，恐影響身體狀況。

光復鄉公所回應，接獲反映後已立即改善部分問題，包括在東富國小流動廁所加裝臨時照明設備，公所也緊急租用6台水冷扇，其中4台配置於太巴塱部落之心、2台送往東富國小使用；流動廁所未接電問題，也已安排施工人員處理，盼提升收容環境品質，讓撤離民眾能安心避災。

東富國小流動淋浴間地板沒有防滑墊、安全扶手，居民自行搬椅子，避免長輩淋浴時跌倒。圖／民眾提供
東富國小流動淋浴間地板沒有防滑墊、安全扶手，居民自行搬椅子，避免長輩淋浴時跌倒。圖／民眾提供

光復公所也緊急租用6台水冷扇，其中4台配置於太巴塱部落之心、2台送往東富國小使用。圖／光復鄉公所提供
光復公所也緊急租用6台水冷扇，其中4台配置於太巴塱部落之心、2台送往東富國小使用。圖／光復鄉公所提供

光復公所也緊急租用6台水冷扇，其中4台配置於太巴塱部落之心、2台送往東富國小使用。圖／光復鄉公所提供
光復公所也緊急租用6台水冷扇，其中4台配置於太巴塱部落之心、2台送往東富國小使用。圖／光復鄉公所提供

巴威颱風 馬太鞍溪 堰塞湖 光復鄉 花蓮

延伸閱讀

馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖同步黃色警戒 警戒若升級3鄉鎮將撤逾4千人

萬里溪堰塞湖恐溢流 中央接管警報發佈

怕偏鄉聽不到撤離警報 花蓮警5台移動警報器進駐防災示警

萬里溪堰塞湖「7分滿」 花蓮撤千人

相關新聞

花蓮光復鄉撤離逾1500人…收容所遭批沒有風扇長輩熱到睡不著 公所急改善

巴威颱風逼近，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游再現堰塞湖風險預防性撤離，目前累計撤離1529人、收容205人。不過有入住收容中心的居民抱怨，縣府先前投入經費改善的避難場所設備仍不完善，不僅插座與風扇不足，連臨時廁所與淋浴設施也沒有燈跟防滑墊等，光復鄉公所緊急加入設備改善。

影／花蓮老人家三度撤離家園喊吃不消 萬里溪災民盼徹底解決堰塞湖

巴威颱風逼近，萬里溪堰塞湖持續維持紅色警戒，下游居民已第三度配合撤離，有災民認為反覆搬遷造成生活極大不便，希望政府盡快提出根本解決方案。不過林業及自然保育署花蓮分署表示，堰塞湖位於深山地區，受限於地形、交通及施工條件，目前難以透過工程手段直接處理。

台東部落豐年祭開跑！自釀小米酒只能祭典、自用 拿來賣恐挨罰

隨著7、8月原住民族歲時祭儀陸續展開，台東各部落也開始重要祭儀，其中，會拿出小米酒等傳統酒品感謝祖靈、凝聚族人向心及分享好朋友。不過，台東縣政府提醒，部落傳統自釀酒品僅供祭典及自用，若提供販售私釀酒品，恐已違反菸酒管理法，最高可開罰。

巴威颱風來襲 宜蘭今晚垃圾收運大調整：3鄉鎮停收、5鄉鎮提早

巴威颱風來襲，宜蘭縣停班停課，縣政府考量各鄉鎮市受颱風影響程度不一，今晚上垃圾收運作業，全縣除了冬山鄉、員山鄉及壯圍鄉停收垃圾外，多數公所清潔隊正常收運或提早收運垃圾，請民眾多體諒清潔隊員辛苦，配合垃圾減量及注意風雨安全。

中颱巴威海水灌台東森林公園 縣府封閉綠水橋出入口

受中颱巴威外圍環流影響，台東沿海持續掀起長浪，海浪不斷拍打岸際，甚至一路倒灌進台東森林公園。造成綠水橋附近步道及公用廁所淹水，積水深度幾乎與木棧道齊高，原本翠綠的大片草地也成了一片水鄉澤國。縣府也拉起封閉綠水橋進出口，禁止民眾進入。

誰偷了步道鍊條？台東太平溪堤岸現缺口 縣府：破壞公物恐觸法

台東市仁義南路沿太平溪堤防步道，近來有民眾發現，原本設置在護欄與路燈間、用來阻擋民眾任意穿越護欄的安全鍊條，竟幾乎全部不翼而飛，只剩下固定鐵環掛在原處，不少民眾便直接穿越缺口橫越道路，除了引發安全疑慮，也讓附近居民懷疑，鍊條可能遭人竊取變賣，或遭惡意破壞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。