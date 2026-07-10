花蓮光復鄉撤離逾1500人…收容所遭批沒有風扇長輩熱到睡不著 公所急改善

巴威颱風逼近，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游再現堰塞湖風險預防性撤離，目前累計撤離1529人、收容205人。不過有入住收容中心的居民抱怨，縣府先前投入經費改善的避難場所設備仍不完善，不僅插座與風扇不足，連臨時廁所與淋浴設施也沒有燈跟防滑墊等，光復鄉公所緊急加入設備改善。

位於光復鄉的舊東富國小收容所，今年由花蓮縣政府投入經費進行整修，並於4月底防災演練前完工啟用。然而居民指出，當時便反映教室插座數量不足、吊扇未正常運作等問題，但此次因堰塞湖警戒入住後，發現狀況依舊存在。

有居民表示，昨天共有16名長者入住收容所，卻發現兩間大教室仍僅有少數插座可供使用，吊扇也無法運轉，部分窗戶缺少紗窗，通風條件不佳，由於室內悶熱，居民只好自行搬運工業電扇及延長線到現場，才勉強改善環境。

還有收容民眾反映，去年颱風期間使用的臨時淋浴設施曾發生長者滑倒事件，因此建議增設防滑措施及安全扶手，但這次撤離後發現相關設施仍未完善；流動廁所及浴室不僅缺乏照明，地面防滑設備、安全扶手及置物空間也不足，部分民眾甚至得自行攜帶照明設備及椅子應急。

另外，日前才啟用的太巴塱部落之心收容場所，也遭居民反映缺少冷氣及高功率電源插座，部分收容空間位於封閉樓層，白天氣溫偏高，民眾擔憂高齡長者連續住宿數日，恐影響身體狀況。

光復鄉公所回應，接獲反映後已立即改善部分問題，包括在東富國小流動廁所加裝臨時照明設備，公所也緊急租用6台水冷扇，其中4台配置於太巴塱部落之心、2台送往東富國小使用；流動廁所未接電問題，也已安排施工人員處理，盼提升收容環境品質，讓撤離民眾能安心避災。

東富國小流動淋浴間地板沒有防滑墊、安全扶手，居民自行搬椅子，避免長輩淋浴時跌倒。圖／民眾提供

光復公所也緊急租用6台水冷扇，其中4台配置於太巴塱部落之心、2台送往東富國小使用。圖／光復鄉公所提供